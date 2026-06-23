TBMM'de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kurultay çağrısı da yapan Özel, "Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum" dedi.

Yönetim krizinin yaşandığı CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımadığını ilan eden Özgür Özel, bu hafta da TBMM'de grup toplantısında kürsüye çıktı.

"ATANMIŞLAR, TALİMATI ATAYANLARDAN ALIRLAR"

Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Özel, 'mutlak butlan' kararına gönderme yaparak "Atanmışlar, kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Ama seçilmişler, talimatı da görevi de milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletten, o milletin köyünden, evinden, sokağından, kahvesinden aldığım yetkiyle geldim" dedi.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum!

"KEMAL BEY'E TARİHİ ÇAĞRI YAPIYORUM"

Kurultay çağrısını yineleyen Özel ayrıca "Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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