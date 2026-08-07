Batrakov'un menajerinden Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, komisyon iddiaları ve sarı kırmızılı takımın oyuncuya ilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki 10 numarası Aleksey Batrakov'un menajeri Kuzmichev, Sport-Express'e açıklamalar yaptı.

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KOMİSYON İDDİALARI HAKKINDA

7 milyon avro komisyon istediklerine dair çıkan iddiaları yalanlayan Kuzmichev, "Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Yorum yapması bile komik. Futbolun içinde olan insanlar şunu çok iyi anlıyor. Oldukça ciddi bir transferde böyle bir menajerlik komisyonu talep etmek tek kelimeyle imkansız! Bunu konuşmak bile komik. Bizim gazetecilerimiz ise alıp bu tür bilgileri yeniden yayınlıyorlar. Buna pek profesyonelce diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI MI?

Sarı kırmızılı kulübün niyet mektubu gönderdiğini belirten Kuzmichev, "Her şey çok basit. Gereksiz konuşmaları ve söylentileri ortadan kaldırmak için şunu bildirmeye hazırım. Bugün itibarıyla Loko'nun elinde Galatasaray'dan Batrakov için görüşmelere başlama niyetini belirten bir mektup var. Yani herhangi bir transfer teklifi olmadı. Sadece bir niyet mektubu, anlıyor musunuz? Hepsi bu. Bunun dışında yazılanlar, sadece gazetecilerin ve blog yazarlarının uydurmasından ibaret. Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nin devlerinden biri. Hedefleri sadece şampiyonluk değil, aynı zamanda en azından Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmak. Harika taraftarları olan çok büyük bir kulüp. Şahane imkanlar, altyapı. Harika bir şehir. Elbette böyle bir seçenek ilgi çekici olurdu." diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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