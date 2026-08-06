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Teknoloji

Sony geri adım atmıyor! PS5 kutularında dikkat çeken uyarı

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Sony geri adım atmıyor! PS5 kutularında dikkat çeken uyarı

Sony, yeni üretilen PlayStation 5 kutularına dikkat çeken bir bilgilendirme ekledi. Kutuların üzerinde yer alan uyarıda, Ocak 2028'den itibaren yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk yerine yalnızca dijital olarak satışa sunulacağı belirtiliyor.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Sony, fiziksel oyunlardan dijital dağıtıma geçiş planını bir adım daha ileri taşıdı. Daha önce resmi olarak duyurulan kararın ardından şirket, şimdi de yeni PlayStation 5 konsollarının perakende kutularına bilgilendirme etiketi eklemeye başladı.

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Yeni kutuların üzerinde yer alan uyarıda, Ocak 2028'den itibaren piyasaya çıkacak yeni PlayStation oyunlarının PlayStation Store ve perakende mağazalarda yalnızca dijital formatta satılacağı ifade ediliyor. Böylece disk sürücülü bir PS5 satın alan kullanıcılar, konsolun gelecekteki oyun politikası hakkında satın alma aşamasında bilgilendirilmiş oluyor.

MEVCUT DİSKLİ OYUNLAR KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Sony'nin kutularda yer verdiği açıklamaya göre değişiklik yalnızca 2028 sonrasında çıkacak yeni oyunları kapsıyor.
Ocak 2028'den önce disk formatında piyasaya sürülen PlayStation oyunları ise mevcut disk sürücülü PS5 konsollarında çalışmaya devam edecek. Şirket, mevcut fiziksel oyun kütüphanesinin kullanımında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyor.

Sony geri adım atmıyor! PS5 kutularında dikkat çeken uyarı
Başlık ResmiSony geri adım atmıyor! PS5 kutularında dikkat çeken uyarı

PERAKENDE MAĞAZALARDA DİJİTAL LİSANS DÖNEMİ

Fiziksel disk üretiminin sona ermesiyle birlikte oyunlar mağazalarda satılmaya devam edecek. Ancak kutuların içinde Blu-ray disk yerine dijital indirme kodu veya dijital lisans bulunacak.
Bu durum, ikinci el oyun satışı, disk takası ve koleksiyon amaçlı fiziksel oyun satın alan kullanıcılar açısından önemli bir değişim anlamına geliyor.

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OYUNCULARIN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Sony'nin fiziksel oyunları bırakma kararı, koleksiyoncular ve fiziksel medya savunucuları tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Kullanıcılar özellikle oyun sahipliği, ikinci el pazarı ve uzun vadeli oyun arşivlerinin korunması konusunda endişelerini dile getiriyor.
Buna karşın Sony, dijital oyun satışlarının uzun süredir fiziksel satışların önüne geçtiğini ve bu değişimin oyuncu alışkanlıklarına uyum sağlamak amacıyla yapıldığını belirtiyor.

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