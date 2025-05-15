Sony'den PlayStation 5 için zam sinyali! Fiyatlar artabilir

Sony, Trump döneminde getirilen ek gümrük vergileri nedeniyle maliyetlerin arttığını ve PlayStation 5 fiyatlarının küresel çapta zamlanabileceğini duyurdu.

Sony, bugün yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda son çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, Amerika'da uygulanan ek gümrük vergileri nedeniyle 680 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Bu kaybı telafi etmek amacıyla çeşitli çözüm arayışlarına giren Sony, PlayStation 5 fiyatlarında küresel bir artışın sinyalini verdi.

TRUMP DÖNEMİ VERGİLERİ MALİYETLERİ ARTIRDI

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Çin'e karşı uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri, teknoloji sektöründe maliyetleri ciddi şekilde artırmıştı. Xbox geçtiğimiz günlerde fiyatlarına zam yaparken, Sony de Birleşik Krallık ve Avustralya gibi bazı ülkelerde PlayStation 5 fiyatlarını yükseltmişti. Ancak bu artışlar henüz küresel çapta gerçekleşmedi.

ABD'YE ÜRETİM TAŞIMA PLANLARI

Sony, maliyetleri düşürmek adına üretimi ABD'ye taşıma seçeneğini değerlendiriyor. Şirket, PlayStation 5'in adını doğrudan vermemiş olsa da muhtemel bir zam dalgasının kapıda olduğunu belirtti. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının maliyetleri artırdığı ve bu durumun global fiyatlara yansıyabileceği ifade ediliyor.