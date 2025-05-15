Apple CarPlay Ultra tanıtıldı! ilk durak Aston Martin... Hyundai, Kia ve Genesis yolda

Apple, yeni nesil CarPlay deneyimi olan CarPlay Ultra'yı resmen duyurdu. İlk olarak Aston Martin araçlarında sunulacak olan CarPlay Ultra, sürücülere eşsiz bir entegrasyon ve gelişmiş araç içi deneyim sunacak.

Apple, uzun süredir beklenen yeni nesil CarPlay sistemini nihayet tanıttı. CarPlay Ultra olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Aston Martin'in DBX, Vantage, DB12 ve Vanquish modellerinde kullanılacak.

Apple, CarPlay Ultra'nın sürücüye daha derinlemesine bir entegrasyon sunduğunu belirtiyor. Sistem, otomobilin gösterge paneli üzerinden hız göstergesi, takometre, yakıt seviyesi ve sıcaklık gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak yansıtabiliyor. Sürücüler, iPhone'dan gelen harita, medya ve çağrı bilgilerini de doğrudan ekranda takip edebiliyor.

Ayrıca, CarPlay Ultra ile radyo, klima ve ses sistemi gibi araç fonksiyonları ekran üstü kontroller, fiziksel düğmeler veya Siri yardımıyla kolayca yönetilebiliyor.

Apple, CarPlay Ultra'nın kullanıcıya özel araç takımları sunduğunu ve sürücünün takvim etkinlikleri, hava durumu gibi bilgileri tek bakışta görebildiğini ifade ediyor.

Şu an için sadece Aston Martin modellerinde kullanılabilen CarPlay Ultra'nın, 2024 yılı itibarıyla Hyundai, Kia ve Genesis başta olmak üzere diğer otomobil üreticilerinin araçlarında da sunulacağı açıklandı. Global çapta yayılması planlanan yeni nesil CarPlay, iOS 18.5 ve üzeri sürümlerde çalışan iPhone 12 ve sonrası modellerle uyumlu olacak.