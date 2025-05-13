En ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar olacak? Apple ürünlerine zam gelebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2025 16:53 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 16:53 - Güncelleme:

Sonbaharda yeni iPhone modellerinin çıkmasıyla birlikte Apple ürünlerin zam yapmayı planladığı öne sürüldü. Zam kararıyla ABD'nin yeni gümrük vergileri de gündeme geldi. Çin'le olan ticari savaşın üretim maliyetini artıracağı düşünülürken en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları merak ediliyor.

Apple, bu sonbaharda tanıtacağı iPhone 17 serisi için fiyat artışına hazırlanıyor. ABD-Çin ticaret gerilimleri ve Türkiye’deki yüksek ithalat vergileri, iPhone fiyatlarını da etkileyecek. EN UCUZ VE EN PAHALI İPHONE NE KADAR OLACAK? ABD gümrük vergilerinin ardından Apple’ın 2025 iPhone modellerine rekor zam gelebilir. Sonbaharda çıkacak olan yeni iPhone 17 serisiyle birlikte fiyatlara yüzde 43'lük zam gelmesi beklendiği öne sürüldü. Model Eski Fiyat Yüzde 43 zam yapılırsa iPhone 16 (128 GB) 69.999 TL 100.098 TL iPhone 16 Pro (128 GB) 89.999 TL 128.698 TL iPhone 16 Pro Max (1 TB) 109.999 TL 157.298 TL APPLE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? Apple’ın fiyat artışı, yüzde 30-43 arasında değişebilir. Çin’de üretilen iPhone’ların yüzde 67, Hindistan’dakilerin yüzde 12 zamlanabileceğini öngörülüyor. Türkiye’de ithalat vergileri bu oranı yüzde 43’e çıkarabilir. Örneğin, iPhone 16 Pro (128 GB) 89.999 TL’den 128.698 TL’ye yükselebilir.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan