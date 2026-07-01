CHP'li Zeynel Emre, Özgür Özel liderliğinde yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, olağanüstü kurultay sürecine işaret ederek, "Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız" dedi. Emre partinin ismi konusunda ise henüz konuşmadıklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, parti gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda partinin yol haritası ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Emre, Özel'in cuma günü Kastamonu, cumartesi günü de Zonguldak'a gideceğini, pazar günü ise hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi.

"NATO ÖNEMLİ BİR EŞİK"

Emre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin önemli olduğunu vurgulayarak, "Şüphesiz ki NATO'nun Türkiye Cumhuriyeti'nde toplanması Türkiye açısından önemli bir eşiktir. Dünyaya verilecek güzel bir mesajdır. Bu yönüyle bu toplantıyı da dikkatle takip ediyor olacağız." diye konuştu.

Özgür Özel cephesinden 'yeni parti' iddialarına cevap: Muhakkak bir yol bulacağız

YENİ PARTİ İDDİALARI

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Emre, "Özgür Özel liderliğinde yeni parti kurulacağına" dair iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Her ne şart altında olursa olsun kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlasının imzası halinde olağanüstü kurultay mecburdur. Bu da tebliğ edildi. Bunlarla ilgili bekleme sürelerinin sonuna yaklaşıyoruz. Ona göre kararımızı verip sizlere duyuracağız. Şimdi net bir tarih vermek istemiyorum ama öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız"

Özgür Özel cephesinden 'yeni parti' iddialarına cevap: Muhakkak bir yol bulacağız

CHP'li Emre, "Kurmayı planladığınız partinin topluma da bir mesaj vereceğini düşünürsek isim konusunda nasıl bir imaj çizmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık, şu ana kadar hiç isim konuşmadıklarını söyledi.

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