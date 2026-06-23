Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan karşısında attığı gollerle yeni rekorlara imza attı. Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını çift haneye çıkaran Portekizli yıldız, turnuva tarihine geçen başarılarına yenilerini ekledi. Peki, Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda kaç golü var?

Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Özbekistan karşısında gösterdiği performansla yine adından söz ettirdi. Attığı iki golle hem Portekiz futbol tarihindeki önemli bir rekoru kıran hem de Dünya Kupası istatistiklerinde yeni bir sayfa açan yıldız futbolcunun turnuvadaki toplam gol sayısı merak konusu oldu.

RONALDO'NUN DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOLÜ VAR?

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı iki golle Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 10'a yükseltti. Tecrübeli futbolcu böylece Portekiz'in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Daha önce bu rekor, 9 golle Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Eusebio'ya aitti.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda kaydettiği gollerle yalnızca ülke tarihindeki rekoru kırmakla kalmadı, aynı zamanda turnuva tarihine geçen yeni başarılara da imza attı. Kariyeri boyunca farklı jenerasyonlarda ve farklı turnuvalarda sahaya çıkan yıldız oyuncu, uzun ömürlü performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ronaldonun Dünya Kupasında kaç golü var?

Özbekistan karşısında maçın 6. dakikasında fileleri havalandıran Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu oldu. İlk Dünya Kupası golünü 2006 yılında Almanya karşısında kaydetmişti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında bir kez daha gol atan Ronaldo, toplam gol sayısını çift haneye çıkarırken Roger Milla'dan sonra Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

RONALDO KAÇ FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATTI?

Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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