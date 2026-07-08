Türkiye’de otomobil satışları bu yılın ilk yarısında Orta Doğu’daki belirsizlikler, yüksek faiz, sıfır araçlarda fiyat artışları ve petroldeki yükseliş sebebiyle %-10’a yaklaşan daralma gösterdi. Buna karşılık bazı markalar aynı dönemde satışlarını artırmayı başardı. Bir markanın satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre 59 kat artması dikkat çekti. İşte satışlarını “adet bazında” en çok artıran ilk 10 marka…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil satışları bu yılın ilk yarısında %-9,79 daralarak 440 bin 234 adede geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 488 bin 3 adet satış gerçekleşmişti. Pazarda satışlar geçen yıla göre 47 bin 769 adet düşerken; Orta Doğu’daki belirsizliklerin tüketicileri bekle-gör konumuna getirmesi, yüksek finansman maliyetleri, sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışları ve petroldeki yükseliş, sıfır araç satışlarını etkiledi.

RENAULT FARKI

Pazardaki daralmaya karşılık bazı markalar satışlarını artırmayı başardı. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markası Renault; tabana yayılan, filoların ve şirketlerin de tercih ettiği Clio ve Megane gibi modellerinin performansı ile bu yılın ilk yarısında satışlarını 14 bin 734 adet (%27,03) artırdı ve 69 bin 236 adede taşıdı.

KG MOBILITY SÜRPRİZİ

Elektrikli D-SUV segmentinin fiyat-performans aracı KG MOBILITY de Ocak-Haziran 2026 döneminde geçen yılın aynı aralığına satışlarını 4 bin 788 adet artırma başarısı gösterdi. Yüzde 105,18 satış artışı yakalayan marka, ilk yarıda 9 bin 340 adet anahtar dağıttı.

Bir markada 59 kat artış! İşte daralan pazarın yükselenleri…

TOGG’A SEDAN DESTEĞİ

Yerli üretici TOGG, finansman kampanyaları ve sedan modelinin de desteğiyle bu yıl ilk yarıda 4 bin 147 adet daha fazla satış gerçekleştirdi. Satışlarda yüzde 24,25 artışa koşan TOGG, toplamda 21 bin 248 adet aracı yeni sahiplerine teslim etti.

DİĞER MARKALAR

Satışlarını adet bazında en çok artıran ve ilk 10’da yer alan diğer markalara bakıldığında;

-Pazara hızlı giriş yapan SUV araç JAECOO, yüzde 79,97 artışla 6 bin 623 adet,

-Yine bir SUV olan JEEP, yüzde 207,75 artışla 4 bin 247 adet,

-Premium segmentin öne çıkan markalarından Volvo, yüzde 44,95 artışla 8 bin 623 adet,

-Countryman ile iyi bir ivme yakalayan MINI, yüzde 19,81 artışla 7 bin 143 adet,

-Toplam satışlarda ön sıralarda yer alan ve IONIQ serisi ile farklı bir ivme yakalayan Hyundai, yüzde 2,19 artışla 31 bin 109 adet satış rakamına ulaştı.

Bir markada 59 kat artış! İşte daralan pazarın yükselenleri…

59 KAT ARTIŞ!

Fransız Renault Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve elektrikli araçlarıyla öne çıkan Alpine ise, geçen yılın ilk yarısında sadece 2 adet satış yapmıştı. Bu yılın ilk yarısında markanın satışları 59 kat artışla 120 adede çıktı.

Çinli otomotiv devi SAIC Motor bünyesinde faaliyet göstere MG de, bu yıl daralan pazarda satışlarını 55 adet artırarak bin 412 adede taşıdı.

SATIŞ ARTIŞLARINA GÖRE…

Marka Adet RENAULT 14.734 KG MOBILITY 4.788 TOGG 4.147 OMODA & JAECOO 2.943 JEEP 2.867 VOLVO 2.674 MINI 1.181 HYUNDAI 666 ALPINE 118 MG 55

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