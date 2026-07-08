Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), gençlere yaz döneminde ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever Projesi'nin 2026 takvimini duyurdu. 18-30 yaş arasındaki gençler, proje kapsamında Türkiye genelindeki belirlenen GSB yurtlarında aynı ilde en fazla 5 gece ücretsiz konaklayabilecek. Seyahatsever projesi kapsamında hizmet verecek yurtların listesi de erişime açıldı.

GSB'nin (Gençlik ve Spor Bakanlığı) açıkladığı takvime göre Seyahatsever Projesi 6 Temmuz-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Rezervasyon işlemleri ise 2 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Projeden 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek. Yaz döneminde belirlenen GSB yurtlarında aynı ilde kesintisiz en fazla 5 gece ücretsiz konaklama hakkı sunulacak.

2026 yılı planlaması kapsamında 81 ilde 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Projeden faydalanmak isteyen gençler, 444 0 472 ALO GSB hattı üzerinden en az bir gün öncesinden rezervasyon yaptırabilecek.

Seyahatsever 2026 takvimi belli oldu... GSB Seyahatsever projesi tarihleri ve yurtlarını paylaştı

ANKARA VE BURSA'DA REZERVASYON İŞLEMLERİNE ÖZEL UYGULAMA

Ancak Ankara ve Bursa için özel uygulama bulunuyor. Bakanlığın yayımladığı duyuruya göre:

Ankara için rezervasyonlar 12 Temmuz 2026'da, konaklamalar ise 13 Temmuz 2026'da başlayacak.

Bursa için rezervasyonlar 11 Temmuz 2026'da, konaklamalar ise 12 Temmuz 2026'da başlayacak.

BUGÜNE KADAR 518 BİNDEN FAZLA GENÇ YARARLANDI

İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen Seyahatsever Projesi'nden bugüne kadar 518 bin 713 genç faydalandı. Proje kapsamında gençlere toplam 1 milyon 465 bin 645 gün ücretsiz konaklama desteği sağlandı.

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