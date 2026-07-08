NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde Çankaya'daki Seğmenler Parkı'nda koşu yaptı. Macron'un yaklaşık bir saat süren koşusu sırasında parkta geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında park, vatandaşların ve basın mensuplarının girişine geçici olarak kapatıldı. Peki, Macron'un sabah koşusunu yaptığı Seğmenler Parkı nerede?

Seğmenler Parkı, Ankara'da 1983'te açılan bir park. Çankaya Köşkü'nün altında, Atatürk Bulvarı ile İran Bulvarı arasında konumlanır. Atatürk'ün 100. Doğum Günü anısına yapılan park, adını içindeki Seğmenler Anıtı'ndan alır. Seğmenler Parkı, 67 bin metre karelik bir alanı kaplarİçinde göletler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, açık hava (amfi) tiyatro gibi sosyal kullanıma açık altyapılar bulunurParkın adını aldığı Seğmenler Anıtı, Ankara folklorunun simgelerinden biridir ve parkta dikkat çekici bir heykel olarak yer alırPark, hem dinlenme hem de kültürel etkinlikler için kullanılıyor. Kermes, konser, şenlik gibi etkinlikler daha önce burada yapılmıştır.

PARKIN SANATSAL MİRASI

Parkın orta kısmında Kavaklıdere akar. Çevreye, ünlü heykeltıraşlara ait eserler yerleştirilmiştir.

Parka adını veren Seğmenler Anıtı, heykeltıraş Burhan Alkar'ın eserdir. Saz çalan, oymayan şahlanan at üstünde bayrak tutan seymenleri gösteren anıtın ön tarafındaki duvarlarda seymenleri simgeleyen iki rölyef ve Mustafa Kemal Paşa ile seymenlerin Dikmen sırtlarında yaptıkları konuşmayı içeren yazılar bulunur.

Ankara Valiliği'nin isteğiyle, Ankaralı sanatçılar arasında yapılan bir yarışma sonucu gerçekleştiren heykel, Ankara folklorunun simgesi olmuştur.

Park'a ayrıca 1992 yılında heykeltıraş İlhan Koman'ın 1978'de Paris'te iken bir tiyatro oyunu için yaptığı, 1990'da Ankara'da sergilenen kil heykellerden birinin, Pietrasanta'da büyütülüp bronza dökülmesi ile üretilmiş bronz bir heykel yerleştirilmiştir. Heykel, Koman'dan şehre bir yılbaşı hediyesi idi. Kaidesiyle birlikte 2.30 metre yükseklikteki heykel, 2016 Mayıs'ında kaidesinden sökülerek çalınınca, heykelin Ankara'da korunan kalıbı üzerine bronz dökülerek yenisi üretilmiş ve 31 Aralık 2018'de parka yerleştirilmiştir.

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