Ekim Turizm halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününe çevrildi. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamayla EKIM kodlu payların işlem göreceği tarih ve pazar bilgisi netleşti.

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arz edilen payları için beklenen işlem tarihi açıklandı. Borsa İstanbul'un yayımladığı duyuruya göre şirket hisseleri belirlenen tarihten itibaren Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak. EKIM koduyla işlem görecek payların halka arz kapsamında işleme açılacak pay miktarı da belli oldu.

EKİM TURİZM (EKIM) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları, 9 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı duyuruya göre şirket hisseleri "EKIM.E" işlem koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle yatırımcıların alım satımına açılacak.

Ekim Turizm (EKIM) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi belli oldu

832 milyon TL nominal değerli payların tamamı kota alırken, halka arz edilen 162 milyon TL nominal değerli pay 9 Temmuz'dan itibaren işlem görecek. İşlemlerde uygulanacak baz fiyat 30,26 TL olarak belirlenirken, ilgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.

Ekim Turizm'in halka arzında talep toplama işlemleri 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde borsa dışında sabit fiyatla gerçekleştirildi.

EKİM TURİZM HİSSELERİ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşlemler sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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