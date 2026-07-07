Bera Holding bünyesinde faaliyet gösteren Golda Gıda'nın halka arz süreci tamamlanırken, şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği halka arzın ardından yatırımcıların gözü GOLDA koduyla işlem görecek hisselere çevrildi. Peki GOLDA ne zaman işlem görecek, Golda Gıda hisse fiyatı kaç TL olarak belirlendi, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...

Golda Gıda'nın halka arzı, Gedik Yatırım ve Misyon Yatırım Bankası liderliğinde "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirildi. SPK tarafından onaylanan süreç kapsamında yatırımcılara sabit fiyat üzerinden pay satışı yapıldı. Peki, GOLDA ne zaman işlem görecek, Golda Gıda hisse fiyatı kaç TL olarak belirlendi, katılım endeksine uygun mu?

GOLDA ne zaman işlem görecek? Golda Gıda halka arz sonrası BIST Ana Pazarda işlem görmeye başlayacak!

GOLDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Golda Gıda'nın halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih netleşti. GOLDA koduyla işlem görecek hisseler 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla BIST Ana Pazar'da yatırımcılarla buluşacak. Şirket GOLDA borsa koduyla işlem görmeye başlayacak.

GOLDA ne zaman işlem görecek? Golda Gıda halka arz sonrası BIST Ana Pazarda işlem görmeye başlayacak!

GOLDA GIDA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLDU?

Golda Gıda'nın halka arz büyüklüğü 804 milyon 999 bin 982 TL olarak açıklandı. Halka arz kapsamında toplam 87 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli pay satışa sunuldu.

Payların 50 milyon TL nominal kısmı sermaye artırımı, 37 milyon 499 bin 998 TL nominal kısmı ise ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunuldu. Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte şirketin sermayesi 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye yükseldi.

GOLDA ne zaman işlem görecek? Golda Gıda halka arz sonrası BIST Ana Pazarda işlem görmeye başlayacak!

GOLDA GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Golda Gıda'nın halka arzı katılım endeksine uygun olarak açıklandı.



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