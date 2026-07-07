Çin'de etkisini sürdüren şiddetli fırtına, sel, hortum ve heyelanda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Afetlerde yüzlerce kişi yaralanırken, 130 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Devlet Başkanı Şi Cinping, kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Çin, son yılların en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Guangxi ile orta kesimindeki Hubei eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına, hortum ve seller nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Kuzeybatıdaki Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda ise en az 5 kişi öldü. Böylece afetlerdeki toplam can kaybı 22'ye yükseldi.

Devlet medyasına göre, en büyük yıkım Guangxi bölgesinde yaşandı. Maysak Tayfunu'nun etkisiyle meydana gelen şiddetli yağışlar ve sellerde en az 6 kişi hayatını kaybederken, 11 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor. Bölgede yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilirken, binlerce hektarlık tarım arazisi de sular altında kaldı. Yetkililer, 40 nehir ve su yolunun taşkın seviyesini aştığını açıkladı.

HORTUMLAR DA GÖRÜLDÜ

Hubei eyaletinde ise gök gürültülü fırtına ve şiddetli rüzgarlar 11 kişinin ölümüne, 331 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bir kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yaklaşık 4 bin 800 ev hasar gördü, 22 ev ise tamamen yıkıldı. Bazı bölgelerde hortumların da görüldüğü bildirildi.

AFP'nin haberine göre; öte yandan Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda en az 5 kişi hayatını kaybederken, iki kişinin kayıp olduğu açıklandı. Kurtarma ekiplerinin toprak altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürüyor.

Devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı görüntülerde, Guangxi'de yıkılan bir barajdan çamurlu sel sularının büyük bir hızla aktığı görüldü. Arama kurtarma ekipleri botlarla kayıp kişileri ararken, evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu.

Sel, fırtına, hortum ve heyelan peş peşe vurdu! Can kaybı artıyor

YILAN ÇİFTLİĞİ SULAR ALTINDA KALDI

Sel felaketinin bir başka dikkat çeken sonucu ise bir yılan çiftliğinin sular altında kalması oldu. Yetkililer, yaklaşık 800 ila 900 yılanın çevreye yayıldığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların sel suları içinde yüzen yılanları yakalamaya çalıştığı görüldü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, afet bölgelerinde yürütülen kurtarma çalışmalarında "tüm imkanların seferber edilmesi" talimatını verdi.

Sel, fırtına, hortum ve heyelan peş peşe vurdu! Can kaybı artıyor

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