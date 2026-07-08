Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen yıl zirai don nedeniyle 10 dönümlük araziden sadece 1 tane çürük elma alabilen çiftçinin yüzü, bu yılki verim nedeniyle gülüyor. Bu sene bol verim alınan bahçede, ağaçların dalları meyveden yere değiyor.

Baskil ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan don nedeniyle 10 dönümlük kayısı, ceviz ve elma bahçesinden meyve alamayan çiftçinin bu sene yaşanan rekolte artışıyla yüzü güldü.

Geçen yıl 10 dönümden 1 çürük elma çıkmıştı! Bu yıl ağaçlar meyveleri taşıyamıyor

10 DÖNÜMDEN 1 TANE ÇÜRÜK ELMA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl zirai donun vurduğu ve üreticisinin "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek durumu aktardığı bahçede bu yıl hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle meyve üretiminde artış yaşandı.

Geçen yıl 10 dönümden 1 çürük elma çıkmıştı! Bu yıl ağaçlar meyveleri taşıyamıyor

AĞAÇ DALLARI MEYVEDEN YERE DEĞİYOR

Elma ağacındaki değişime değinen çiftçi Ömer Tıbık, "Geçen sene malum don olayından dolayı ağaçlarımızı don vurmuştu. 10 dönümlük koskoca arazideki ağaçlarda geçen sene bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor" şeklinde konuştu.

Geçen yıl 10 dönümden 1 çürük elma çıkmıştı! Bu yıl ağaçlar meyveleri taşıyamıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası