Trump'ın oteline yansıtılan görüntüler gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin dış cephesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı görsel, Türk ve ABD bayrakları ile NATO simgesi yansıtıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.
- Trump'ın konaklayacağı otel çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.
- Başkanlık süitinin camları kurşun geçirmez, duvarları ise muhtemel bombalı saldırılara karşı güçlendirildi.
- Otel, ABD Gizli Servisi tarafından da koruma altına alınacak.
- Güvenlik hazırlıklarının yanı sıra otelin dış cephesine Türk bayrağı, ABD bayrağı, NATO simgesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın birlikte yer aldığı görsel yansıtıldı.
- Bu görüntüler sosyal medyada yayılarak çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorumlandı.
36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Trump, dün Cumhurtbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye’de resmi törenle karşılandı.
OTELDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Trump'ın konaklayacağı otel çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, başkanlık süitinin de üst düzey güvenlik standartlarına sahip olduğu belirtildi. Yaklaşık 190 metrekare büyüklüğündeki süitin camlarının kurşun geçirmez olduğu, duvarlarının ise muhtemel bombalı saldırılara karşı güçlendirildiği ifade edildi. Otelin ayrıca ABD Gizli Servisi tarafından da koruma altına alınacağı bildirildi.
OTELE YANSITILAN GÖRSELLER GÜNDEMDE
Güvenlik hazırlıklarının yanı sıra otelin dış cephesine Türk bayrağı, ABD bayrağı ve NATO simgesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın birlikte yer aldığı görsel yansıtıldı. Dikkat çeken görüntüler, sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılarak çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorumlandı.