36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin dış cephesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı görsel, Türk ve ABD bayrakları ile NATO simgesi yansıtıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.

36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Trump, dün Cumhurtbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye’de resmi törenle karşılandı.

Trumpın oteline yansıtılan görüntüler gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

OTELDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Trump'ın konaklayacağı otel çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, başkanlık süitinin de üst düzey güvenlik standartlarına sahip olduğu belirtildi. Yaklaşık 190 metrekare büyüklüğündeki süitin camlarının kurşun geçirmez olduğu, duvarlarının ise muhtemel bombalı saldırılara karşı güçlendirildiği ifade edildi. Otelin ayrıca ABD Gizli Servisi tarafından da koruma altına alınacağı bildirildi.

Trumpın oteline yansıtılan görüntüler gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

OTELE YANSITILAN GÖRSELLER GÜNDEMDE

Güvenlik hazırlıklarının yanı sıra otelin dış cephesine Türk bayrağı, ABD bayrağı ve NATO simgesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın birlikte yer aldığı görsel yansıtıldı. Dikkat çeken görüntüler, sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılarak çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorumlandı.

Trumpın oteline yansıtılan görüntüler gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

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