İzmir Mardinliler Federasyonu üyesi 278 kişi, düzenlenen törenle MHP'ye katıldı. Etkinlikte konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ayrımcılığa karşı olduklarını vurgulayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonunun 1000 yıllık kardeşliği pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

İzmir'de Mardinliler Federasyonu üyesi 278 kişi, MHP'ye katıldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in katılımıyla İzmir Mardinliler Federasyonu'nda rozet takma töreni düzenlendi.

MHP İl Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, insanları memleketine, kökenine ve mezhebine göre ayıranlardan olmadıklarını söyledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, KARDEŞİN KARDEŞE KUŞKUYLA BAKMAMASI DEMEKTİR"

Bu vatanda herkesin kendileri için kardeş olduğunu aktaran Şahin, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi işte böyle bir kardeşlik hukukunun, devlet aklıyla yeniden tahkim edilmesidir. Terörsüz Türkiye, yalnızca silahların susması değildir. Anaların ağlamaması, evlatların toprağa düşmemesi, kardeşin kardeşe kuşkuyla bakmaması demektir. Terörsüz Türkiye, Türk, Kürt ve Arap arasına nifak sokmak isteyenlerin oyununu bozmak demektir. Terörsüz Türkiye, 1000 yıllık kardeşliğimizin üzerine hesap yapanlara karşı milletimizin tek yürek olması demektir." diye konuştu.

Yeni üyelere rozetlerini, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.

Yeni üyelere partilerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Şahin, her üyenin sadece bir partiye üye olmadığını, aynı zamanda milletin birliğine, kardeşliğine ve geleceğine sahip çıktığını bildirdi.

İzmir Mardinliler Federasyonu Genel Başkanı Beşir Tunç da Şahin'e teşekkür etti. Konuşmanın ardından Şahin, yeni üyelere rozetlerini taktı.

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