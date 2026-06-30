AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini açıkladı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, "Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah" ifadelerini kullandı.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, DEMBİR-DER heyetiyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiğini duyurdu.

Metiner, ziyaretin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli ile baş başa uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

"SÜREÇ SON AŞAMASINDA, SORUN YOK"

Görüşmede "sürecin" ele alındığını ifade eden Metiner, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün DEMBİR DER olarak MHP'nin Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik. Sayın Bahçeli ile baş başa yaptığımız ikili görüşmede uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah. Bilge Lidere sonsuz teşekkürlerimizle."

Bahçeli'yi ziyaret eden Metiner'den 'süreç' sözleri: Son aşamada, sorun yok

Haberle İlgili Daha Fazlası