Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti
Eskişehir'de 2024 yılında, eline bıçak ve balta alarak sokağa çıkan, 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti.
- Arda Küçükyetim, neo-nazi sembolü bulunan ekipmanlar kuşanarak bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklamıştı.
- Küçükyetim, mahkemece toplam 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
- Cezaevinde intihar eden Küçükyetim'in cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Küçükyetim, emniyetteki sorgusunda babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını ve saldırıyı sosyal medyadan tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla planladığını iddia etmişti.
- Saldırıyı 'insanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı' yaptığını söylemişti.
- İlk incelemelere göre Küçükyetim'in Mizantropi ('insanlardan nefret etme') hastalığına sahip olduğu değerlendirilmişti.
Türkiye, 2024 yılında Eskişehir'de hücum yeleği giyip maske takarak sokağa çıkan, eline aldığı bıçak ve balta ile Eskişehir sokaklarında dehşet saçan o dönem 18 yaşında olan Arda Küçükyetim'i günlerce konuşmuştu.
Neo-nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan zanlı çıkarıldığı mahkemece toplam 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Arda Küçükyetim'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Uzmanlardan ilk teşhis: Mizantropi
Arda Küçükyetim, bulunduğu cezaevinde intihar etti. Küçükyetim'in cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edilmişti.
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İfadesinde insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Küçükyetim'in ilk incelemelere göre Mizantropi adı verilen 'insanlardan nefret etme' hastalığına sahip olduğu değerlendirilmişti.