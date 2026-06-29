Amerika Birleşik Devletleri ekibi Chicago Fire, Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

MLS ekibi Chicago Fire, Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Robert Lewandowski Chicago'ya geliyor! Polonya futbol tarihinin en golcü oyuncusu ve dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Robert Lewandowski'yi kadromuza kattık." denildi.

Lewandowski,

GEÇEN SEZON 23 GOLE KATKI YAPTI

Barcelona formasıyla geçen 46 maçta forma giyen 37 yaşındaki Lewandowski, bu müsabakalarda 19 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Kariyerine ülkesi Polonya'da başlayan, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazandı.

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