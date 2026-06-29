Türkiye Gazetesi
Robert Lewandowski ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
Amerika Birleşik Devletleri ekibi Chicago Fire, Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Özetle DinleRobert Lewandowski ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
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Spor 1 dk önce
MLS ekibi Chicago Fire, Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- Robert Lewandowski Chicago'ya geliyor.
- Polonya futbol tarihinin en golcü oyuncusu ve dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak tanıtıldı.
- Geçen sezon Barcelona formasıyla 46 maçta 19 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.
- Kariyerine Polonya'da başlayan Lewandowski, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona gibi kulüplerde forma giydi.
- Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazandı.
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MLS ekibi Chicago Fire, Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Robert Lewandowski Chicago'ya geliyor! Polonya futbol tarihinin en golcü oyuncusu ve dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Robert Lewandowski'yi kadromuza kattık." denildi.
GEÇEN SEZON 23 GOLE KATKI YAPTI
Barcelona formasıyla geçen 46 maçta forma giyen 37 yaşındaki Lewandowski, bu müsabakalarda 19 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Kariyerine ülkesi Polonya'da başlayan, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazandı.
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