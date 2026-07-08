Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen NATO Zirvesi’nin akşam yemeğinde dünya liderlerine sunulan Türk lezzetleri arasında coğrafi işaretli Bitlis Hizan karakovan balı da yer aldı. Liderlere Trabzon tereyağı ile birlikte servis edilen lezzet hakkında konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu “Bu durum, ilimizin doğal zenginliklerinin ve yöresel ürünlerinin ulaştığı kalite seviyesinin en somut göstergelerinden biridir. Bu kıymetli ürünün uluslararası bir organizasyonda ikram edilmesi, hem Bitlis’imizin hem de ülkemizin gastronomi alanındaki gücünü göstermekte” dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara’da dün başlayan ve iki gün sürecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik’teki bazı NATO ortaklarının liderleri katıldı.

Ödüllü Türk lezzeti de masada! NATO Zirvesi menüsünde Bitlis’in gözdesi Hizan karakovan balı da var

NATO MASASINDA TÜRK LEZZETLERİ

Türkiye’nin farklı yörelerine ait coğrafi işaretli lezzetler, dün akşam yemeğinde dünya liderlerinin beğenisine sunuldu.

Hazırlanan yemekler arasında Taş fırın pide, zeytinyağlı sebze sote, yanık Denizli yoğurdu, Kayseri mantısı, isli Ayaş salçası, deniz levreği, tarama, Urla sakız enginarı, Tokat yaprağı, ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı, sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması gibi lezzetler yer aldı.

İşte NATO Zirvesi'nin akşam yemeği menüsü;

Ana Yemek Yan Lezzetler Tatlılar Taş fırın pide Zeytinyağlı sebze sote Sütlü Nuriye Kayseri mantısı Yanık Denizli yoğurdu Antep fıstığı köpüğü Deniz levreği Isli Ayaş salçası Maraş dondurması Ağır ateşte pişmiş dana kaburga Urla sakız enginarı Köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı Tokat yaprağı Tarama Yanık Trabzon tereyağı

Ödüllü Türk lezzeti de masada! NATO Zirvesi menüsünde Bitlis’in gözdesi Hizan karakovan balı da var

HİZAN KARAKOVAN BALI DA LİSTEDE

Yemek listesinde yer alan bir lezzet ise dikkat çekti. Türkiye’nin zengin gastronomi mirasını temsil eden seçkin ürünler arasında gösterilen, coğrafi işaretli Bitlis’in Hizan karakovan balı da menüde yer aldı. Hizan karakovan balı, liderlere Trabzon tereyağı ile birlikte servis edildi.

NATO Zirvesi’nin resmi menüsünde yer alan lezzet hakkında konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, bunun Bitlis adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bedirhanoğlu, Bitlis’in tanıtımı ve coğrafi işaretli ürünlerinin uluslararası alanlarda görünürlüğünü artırmak ve üreticilerin emeğini dünya pazarına taşımak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Ödüllü Türk lezzeti de masada! NATO Zirvesi menüsünde Bitlis’in gözdesi Hizan karakovan balı da var

“ÜLKEMİZİN GASTRONOMİ ALANINDAKİ GÜCÜ”

Bedirhanoğlu şöyle konuştu:

Bitlis’imizin eşsiz değerlerinden biri olan Hizan karakovan balının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin akşam yemeği menüsünde yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu durum, ilimizin doğal zenginliklerinin ve yöresel ürünlerinin ulaştığı kalite seviyesinin en somut göstergelerinden biridir. Hizanlı üreticilerimizin alın teriyle ortaya çıkan bu kıymetli ürünün uluslararası bir organizasyonda dünya liderlerine ikram edilmesi, hem Bitlis’imizin hem de ülkemizin gastronomi alanındaki gücünü göstermektedir.

“BİZİ GURURLANDIRDI”

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci ise şunları söyledi:

Bizi gururlandırdı. Bu gelişme, hem üreticilerimizin motivasyonunu artıracak hem de Hizan karakovan balının uluslararası pazarlarda daha fazla tanınmasına katkı sağlayacaktır. Coğrafi işaretli ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesi adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ödüllü Türk lezzeti de masada! NATO Zirvesi menüsünde Bitlis’in gözdesi Hizan karakovan balı da var

“TANITIMA KATKI SUNACAK”

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ da “Bu durum yalnızca balımızın değil, Bitlis'in tulum peyniri başta olmak üzere doğal zenginliklerinin, üretim kültürünün ve gastronomi potansiyelinin de uluslararası platformda tanıtılmasına önemli katkı sunacaktır. Üreticilerimizin emeğinin böylesine önemli organizasyonlarda karşılık bulması bizleri ayrıca mutlu etmektedir” dedi.

Ödüllü Türk lezzeti de masada! NATO Zirvesi menüsünde Bitlis’in gözdesi Hizan karakovan balı da var

AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Öte yandan karakovan balı İngiltere, Hollanda, Katar, Avrupa'da en az 10 ülkeye de ihraç ediliyor.

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