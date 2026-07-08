Netflix, Disney ve Youtube'dan 2 milyar dolarlık dünya kupası yarışı!
2026 Dünya Kupası'nın kırdığı izlenme rekorları, yayın hakları yarışını da milyarlarca dolarlık bir rekabete dönüştürdü. Netflix, Disney ve YouTube, 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupaları'nın ABD yayın hakları için 2 milyar dolara ulaşan ihalede Fox Corporation'a rakip olmaya hazırlanıyor.
- 2026 Dünya Kupası'nın rekor izlenme rakamları, yayın hakları piyasasını önemli ölçüde etkilemiştir.
- Netflix, Disney ve YouTube, 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupaları'nın ABD yayın hakları için Fox Corporation'a rakip olmaya hazırlanmaktadır.
- Yayın hakları yarışı için 2 milyar dolarlık bir rekabetin bu rakamı aşabileceği öne sürülmektedir.
- FIFA, İngilizce ve İspanyolca yayın haklarını ilk kez tek paket halinde satışa çıkarmayı planlamaktadır.
- Yayın haklarının turnuva başına 1,5 ila 2 milyar dolar arasında değer bulabileceği ifade edilmektedir.
- Apple ve Amazon'un da bu rekabete katılması beklenmektedir.
- Netflix, Disney ve YouTube, Dünya Kupası yayınlarını dijital platformlarına yeni kullanıcı çekmek için bir fırsat olarak görmektedir.
2026 Dünya Kupası, son dönemde herkesin merakla ve yakından takip ettiği organizasyonlardan biri haline geldi. Ülkeler arasındaki futbol rekabeti milyarlarca dolarlık bir ekonomiye dönüşürken, yayın hakları yarışı da hız kazandı. 2026 Dünya Kupası'nın rekor izlenme rakamlarına ulaşmasının ardından Netflix, Disney ve YouTube, 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupaları'nın ABD yayın hakları için Fox Corporation'a rakip olmaya hazırlanıyor.
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Kırılan izlenme rekorları ve bunun beraberinde getirdiği yüksek gelirler dikkate alındığında, 2 milyar dolarlık yarışın bu rakamın da üzerine çıkabileceği öne sürülüyor. FIFA'nın, İngilizce ve İspanyolca yayın haklarını ilk kez tek paket halinde satışa çıkarmayı planladığı belirtilirken, yayın haklarının turnuva başına 1,5 ila 2 milyar dolar arasında değer bulabileceği ifade ediliyor.
GÖRÜŞMELER 3 AY İÇİNDE BAŞLAYACAK
CNBC'nin haberine göre, FIFA ile potansiyel yayıncılar arasındaki resmi görüşmelerin önümüzdeki üç ay içinde başlaması planlanıyor. Apple ve Amazon'un da bu büyük gelir potansiyelinin farkında olduğu belirtilirken, iki şirketin de ihaleye katılması bekleniyor. Kaynaklara göre Netflix, Disney ve YouTube ise Dünya Kupası yayınlarını dijital platformlarına yeni kullanıcı çekmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Özellikle FIFA'nın daha önce Kadınlar Dünya Kupası yayın haklarını Netflix'e vermesi, taraflar arasındaki iş birliğinin güçlenebileceğine işaret ediyor.
DÜNYA KUPASI ABD'DE İZLENME REKORLARI KIRIYOR
2026 Dünya Kupası, ABD'de izlenme rekorları kırarken aynı zamanda dünya genelinde de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu ilginin, 2030 ve 2034 turnuvalarının yayın haklarının değerini önemli ölçüde artırması beklenirken, yayın hakları ihalesinin medya ve dijital yayın platformları arasında milyarlarca dolarlık bir rekabete sahne olacağı öngörülüyor.