Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çıkmasının ardından park halindeki bir araca çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Saat 03.30 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra da park halindeki araca çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet araca çarptı! 2 kişi öldü

Kaza nedeniyle Zeytin Dalı Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 20'li yaşlardaki isimleri henüz öğrenilemeyen 2 gencin cansız bedeni, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden gençlerin üzerlerinden kimlik çıkmazken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.



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