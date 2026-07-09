İki Michelin yıldızına sahip Türk şef Fatih Tutak, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi gala yemeği için hazırladığı özel menüyle gündeme geldi. Uluslararası başarılarıyla tanınan şefin kariyeri ve biyografisi yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Fatih Tutak kimdir, aslen nereli?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi gala yemeğinin mutfağı, uluslararası gastronomi dünyasının tanınan isimlerinden Fatih Tutak'a emanet edildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen ürünlerle hazırlanan menü, zirvenin öne çıkan başlıklarından biri olurken, başarılı şefin hayatı ve kariyeri de yeniden merak edilmeye başlandı.

FATİH TUTAK KİMDİR?

Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk profesyonel aşçılık eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda tamamlayan Tutak, kariyerinin ilk yıllarında İstanbul'da Fransız şef Paul Pairet ile çalışma fırsatı buldu. Ardından Çin'in Qingdao, Pekin ve Hong Kong kentlerinde farklı mutfaklarda görev alan başarılı şef, daha sonra Singapur'da Marina Bay Sands bünyesinde çalışarak uluslararası gastronomi kariyerini geliştirdi.

Yurt dışındaki kariyer yolculuğu boyunca Japon mutfağının önemli temsilcilerinden Nihonryori Ryugin'de staj yapan Fatih Tutak, Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı. 2015 yılında Bangkok kentindeki The Dining Room at The House on Sathorn restoranının baş şefi olan Tutak, burada hazırladığı menülerle uluslararası gastronomi çevrelerinde adından söz ettirdi. Restoran, Asia's 50 Best Restaurants listesine girerken Michelin Guide Thailand'da da yer aldı.

Fatih Tutak kimdir, aslen nereli? NATO Zirvesi menüsünü hazırladı

Bangkok'da görev yaptığı dönemde annesinin mantısından ilham alarak hazırladığı "From My Mum" adlı yemek büyük ilgi gördü. Bu deneyimin ardından Türk mutfağını modern tekniklerle yorumlayan özel menüler hazırlamaya başlayan Tutak, 2019 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul'da kendi restoranı TURK Fatih Tutak'ı açtı. Restoran, kısa sürede uluslararası gastronomi otoritelerinin dikkatini çekti ve Michelin Rehberi tarafından iki yıldızla ödüllendirildi. Böylece TURK Fatih Tutak, Türkiye'de iki Michelin yıldızına sahip ilk ve tek restoran unvanını elde etti.

NATO ZİRVESİNDEKİ AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜNÜ HAZIRLADI

Fatih Tutak, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi gala yemeğinin menüsünü hazırlayarak son günlerde yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte NATO üyesi ülkelerin liderleri ile davetli devlet başkanlarına Türk mutfağını temsil eden özel bir menü sunuldu. Haftalar süren hazırlık sonucunda oluşturulan menüde mevsimsel ürünler, yerel üreticilerden temin edilen malzemeler ve Anadolu'nun farklı bölgelerini yansıtan lezzetler ön plana çıkarıldı.

Fatih Tutak kimdir, aslen nereli? NATO Zirvesi menüsünü hazırladı

Gala yemeğinde taş fırında pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı, zeytinyağlı sebze bayıldı ve yanık Denizli yoğurdu, deniz levreği ve tarama, Urla sakız enginarı ile Tokat asma yaprağı, kuzu göbeği mantarlı firik bulguru, dana kaburga tandır, yanık Trabzon tereyağı ve patlıcan, mantı ile tütsülenmiş Ayaş domates salçası, "milk baklava", Antep fıstığı köpüğü ve bergamot ile Maraş dondurması yer aldı.

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