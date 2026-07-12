Kanada'nın Toronto kentinde, Latin kültür festivali yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Latin kültür festivali yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kanada'da festival yakınında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Polis, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, şüpheli ya da şüpheliler, saldırının nedeni ve olası gözaltılar hakkında henüz bilgi paylaşılmadığını, yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

KANADA BAŞBAKANI: DEHŞETE DÜŞTÜM

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırı karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, polis teşkilatının saldırının sorumlularını yakalamaya yönelik çalışmalarına tam destek verdiğini ifade etti.

Kanada'da festival yakınında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Carney, "Dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle, durumu kritik olan yaralılarla ve bu korkunç olaydan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.

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