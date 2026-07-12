İran'ın, deniz güvenliği gerekçesiyle stratejik Hürmüz Boğazı'nı sivil ve askeri geçişlere kapatmasının ardından Orta Doğu'da gerilim tırmandı. Karar sonrası ABD savaş uçakları İran'ın güney kentlerine hava saldırıları düzenledi. İran'ın, ABD saldırılarına füzelerle karşılık vermesi üzerine Katar, Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, gece yarısı Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" duyurdu. Gelişme üzerine ABD savaş uçakları, İran'ın birçok kentine hava saldırıları düzenledi. İran'dan ise misilleme gecikmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından gece yarısı yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı öne sürüldü. Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu belirtilerek, birkaç saat önce bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalıştığı ifade edildi.

1 GEMİ VURULDU, BOĞAZ KAPATILDI

Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı öne sürülen gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu aktarılarak, "Bu olay sonucunda ve yasa dışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak." denildi.

"SALDIRILAR SONA ERENE KADAR KAPALI OLACAK"

Açıklamada, Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtilerek, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD, İRAN ŞEHİRLERİNİ VURDU

Yaşanan gelişmeler üzerine, ABD'ye ait savaş uçaklarının, İran'daki bazı kentleri hedef aldığı öne sürüldü. İran basını, ülkenin güneyindeki Çabahar, Buşehr, Aseluye, Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.

KÖRFEZ KARIŞTI

İddialara göre İran'dan ise ABD saldırılarına karşı misilleme gecikmedi. Katar Savunma Bakanlığı, füze saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini duyurdu. Açıklamada bir füzenin de engellendiği bildirildi.

KUVEYT: HAVADAKİ DÜŞMAN HEDEFLERİNE MÜDAHALE EDİLİYOR

Kuveyt ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, İran saldırısı nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu.

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