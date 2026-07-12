ABD'li emekli Albay Douglas Macgregor, Trump-Erdoğan görüşmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik mesajların ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Macgregor, sürecin KAAN'ın seri üretiminin önünü açabileceğini savunurken, İsrail'in Türkiye'ye yönelik söylemlerini eleştirdi ve bölgede yeni dengelerin şekillendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Türkiye’ye yönelik CAATSA müeyyidelerinin kaldırılmasına yeşil ışık yakması dünya gündemine oturdu.

Zirvedeki gelişmeleri ve bölgede değişen dengeleri değerlendiren ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, Türkiye’nin askerî gücü, İsrail’in tutumu ve İslam dünyasındaki hareketliliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAAN İÇİN EŞİK AŞILDI

Müeyyidelerin kaldırılmasıyla Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçakları alabileceğini belirten Macgregor “Türkiye, ABD’den 80 adet F110 motoru tedarik edecek. Alınacak bu motorlar, yerli 5’inci nesil savaş uçağı KAAN’ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşiği aşmasını sağlayacak” diye konuştu.

İSRAİLLİLER AŞIRI KİBİRLİ

İsrail’in Türkiye’yi tehdit etmesini eleştiren Macgregor “Türkiye’ye saldırmakla tehdit etmek aptalca bir fi kir. Neden kamuoyu önünde bu şekilde konuştuklarını bilmiyorum ancak ırksal ve kültürel bir üstünlük duygusundan, hayatımda hiç görmediğim boyutta aşırı bir kibirden muzdaripler. Buna neyin sebep olduğunu bilmiyorum ama sanırım bizi kontrol ettiklerini düşünüyorlar. Bizim üzerimizde o kadar tam bir kontrole sahip olduklarını hissediyorlar ki istediklerini söyleyebileceklerini veya yapabileceklerini sanıyorlar” dedi.

İSLAM DÜNYASI BİRLEŞİYOR

Trump’ın Ankara ziyaretindeki stratejisini değerlendiren Macgregor “Başkan Trump iki şey yapıyordu. Bir yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Bizimle kalın, bu savaşın dışında kalın ve biz de bunu yapalım’ diyordu. Diğer yandan da İsraillilere ‘Türkleri kışkırtmayın, onlar dost, işe karışmayın’ mesajı veriyordu. Trump bu anlamda çok zeki ama ben bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü İslam bir varlık olarak birleşiyor. Arap Yarımadası’ndaki zengin elitleri unutun, Müslümanlardan bahsediyorum. İslam’ın çatısı altında yüzlerce yıldır görmediğimiz kadar büyük bir birleşme var” ifadelerini kullandı.

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