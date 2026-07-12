Türkiye'de her gün ortalama 73 kadına göğüs kanseri teşhisi konuluyor. Uzmanlar, özellikle menopoz sonrası obezitenin riski yüzde 20 ila 40 artırdığına dikkat çekerek, sağlıklı kilonun korunması ve erken teşhisin hayat kurtardığını vurguluyor.

Göğüs kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre ülkemizde her yıl yaklaşık 27 bin kadına, başka bir ifadeyle günde ortalama 73 kadına göğüs kanseri teşhisi konuluyor.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Hakan Mersin, Türkiye’de her yıl 100 bin kadının 45 ila 48’ine göğüs kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, bu oranın Batılı ülkelere göre düşük ancak dünya ortalamasına yakın olduğunu ifade etti.

Tarama programlarının yaygınlaşması, ömrün uzaması ve hayat tarzındaki değişikliklerin son yıllarda vaka sayılarının artmasına sebep olduğunu belirten Mersin, erken teşhisin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Türkiye'de vakalar hızla artıyor: Her gün 73 kadına göğüs kanseri teşhisi konuluyor

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Göğüs kanseri açısından günümüzde en önemli değiştirilebilir risk faktörünün obezite olduğunu dile getiren Mersin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda fazla kilonun göğüs kanseri riskini yüzde 20-40 oranında artırdığını söyledi.

Menopoz sonrasında yumurtalıkların östrojen üretiminin büyük ölçüde azaldığını ifade eden Mersin, obezitenin yalnızca hormon düzeylerini değiştirmediğini, aynı zamanda kronik inflamasyon (bağışıklık sisteminin verdiği savaş), insülin direnci, insülin ve büyüme faktörlerindeki artış ile bağışıklık sistemindeki değişiklikler sebebiyle kanser hücrelerinin gelişmesini destekleyen biyolojik süreçleri tetikleyebildiğini söyledi.

Türkiye'de vakalar hızla artıyor: Her gün 73 kadına göğüs kanseri teşhisi konuluyor

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların, fazla kilolu kadınlarda göğüs kanseri görülme sıklığının arttığını ve hastalık geliştiğinde tedavi sonuçlarının da olumsuz etkilenebildiğini ortaya koyduğunu kaydeden Mersin, sağlıklı kilonun korunmasının göğüs kanseri riskini azaltmada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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