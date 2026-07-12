Uzmanlar, okul saldırılarının önlenmesinde dijital platformlara yaş doğrulaması getirmenin tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Kalıcı çözüm için dijital vatandaşlık eğitimi, dijital etik, yapay zekâ okuryazarlığı ve erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesi önerildi.

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda sunum yapan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat, dijital platformlarda yaş doğrulama sistemlerinin teknik olarak geliştirilebileceğini ancak bunun tek başına etkili bir çözüm sunmayacağını söyledi.

Altınsaat, “Ne kadar tedbir alınırsa alınsın, bu boşluklardan yararlanmaya çalışanlar olacaktır. Bu sebeple kalıcı çözüm, toplumsal bilinç ve kültür oluşturmaktan geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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TBD Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Eryılmaz ise okul güvenliğinin güçlendirilmesi için ulusal dijital vatandaşlık müfredatı hazırlanmasını önerdi. Eryılmaz, müfredatta yalnızca teknoloji kullanımının değil; dijital etik, yapay zekânın bilinçli kullanımı ve veri mahremiyeti konularının da yer alması gerektiğini ifade etti.

Bunun yanında öğretmenlere dijital risk farkındalık eğitimleri, velilere dijital ebeveynlik programları ve okullara yönelik dijital güvenlik rehberlerinin hazırlanmasının önemine dikkati çekti. Siber zorbalık ve dijital tehditlerle mücadelede sürekli veri analizine dayalı erken uyarı sistemlerinin kurulmasını öneren Eryılmaz, bu sayede risklerin olay yaşanmadan önce tespit edilerek önleyici müdahalelerin yapılabileceğini söyledi.

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