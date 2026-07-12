Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle kamu kurumlarında kreş açılmasını zorlaştıran şartlar önemli ölçüde hafifletildi. 30 kamu görevlisinin talebiyle kreş açılacak. Kreş açmak için gerekli çocuk sayısı da 50’den 30’a düşürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğiyle kamu kurumlarında kreş açılmasını zorlaştıran şartlar önemli ölçüde hafifletildi.

Daha önce 0-6 yaş grubuna giren çocuklara bakımevi açılması için gereken asgari çocuk sayısı 50 iken bu sayı 30’a düşürüldü. Bunun yanı sıra, aynı kurumda görev yapan en az 30 kamu görevlisinin yazılı talepte bulunması hâlinde ilgili kurum çocuk bakımevi açmakla yükümlü olacak.

Aile Bakanlığından çalışan annelere yeni destek paketi: Memur çocukları için 7/24 kreş dönemi

7 MİLYON ÇOCUĞA 349 KREŞ!

Bakanlıktan elde edilen verilere göre, Türkiye’de 0-6 yaş grubunda 7 milyondan fazla çocuk bulunmasına rağmen kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren çocuk bakımevi sayısı yalnızca 349. Bu bakımevlerinden yaklaşık 24 bin çocuk yararlanabiliyor.

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Aile Bakanlığından çalışan annelere yeni destek paketi: Memur çocukları için 7/24 kreş dönemi

KALİTE DE ARTACAK

Yönetmelik yalnızca kreş sayısının artırılmasını değil, sunulan hizmetin niteliğinin yükseltilmesini de hedefliyor. Bakımevlerinin hizmet vereceği binaların deprem güvenliği başta olmak üzere yapı güvenliği kriterlerini karşılaması zorunlu hâle getirildi. Çocukların yaş gruplarına göre yeterli sayıda bakım personeli görevlendirilecek, bakım hizmetlerinin daha nitelikli ve güvenli sunulması sağlanacak.

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Aile Bakanlığından çalışan annelere yeni destek paketi: Memur çocukları için 7/24 kreş dönemi

VARDİYALI ÇALIŞANLARA ESNEK ÇOCUK BAKIMI

Düzenlemenin en dikkati çeken başlıklarından biri ise vardiyalı çalışan kamu personeline yönelik oldu. Doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanları, polis ve asker gibi güvenlik güçleri ve diğer nöbet usulü görev yapan kamu personelinin çalışma saatlerinin standart mesai düzenine uymaması nedeniyle yaşadığı çocuk bakım sıkıntılarının çözülmesi amacıyla, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek esnek çocuk bakımevleri kurulabilecek.

Aile Bakanlığından çalışan annelere yeni destek paketi: Memur çocukları için 7/24 kreş dönemi

Bu uygulamayla gece nöbeti tutan ya da vardiyalı çalışan personelin çocuklarını güvenli bir şekilde bırakabilecekleri bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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