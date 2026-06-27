Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, işleyiş ve denetim esasları yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerinin getirildiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, işleyiş, denetim ve ücret esasları yönetmelikle belirlendi.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre kuruluşlar, açılış izni almadan faaliyet gösteremeyecek, bina koşullarından personel niteliğine, eğitim programlarından güvenlik önlemlerine kadar birçok kriteri yerine getirmek zorunda olacak.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Kurallara uymayan kapatılacak

BAKANLIK DA DENETLEYEBİLECEK

Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakımevleri il müdürlükleri tarafından en az yılda bir kez denetlenecek. Gerekli görülmesi halinde Bakanlık da denetim gerçekleştirebilecek. Denetimler sonucunda hazırlanan raporda tespit edilen eksiklikler yazılı olarak kuruluşa bildirilecek ve bunların giderilmesi için süre tanınacak.

DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Denetimlerde, izin belgesinde yer almayan yaş grubunda çocuk kabul edilmesi, belirlenen kapasitenin üzerinde kayıt alınması, çalışma izni olmayan personel çalıştırılması, zorunlu personel sayısının altında hizmet verilmesi, eğitim programlarının uygulanmaması, yangın ve güvenlik tedbirlerinin eksik olması, acil durum planının bulunmaması, son kullanma tarihi geçmiş gıda ve ilaç bulundurulması, çocuklara uygun olmayan yemek verilmesi ve belirlenen ücret dışında ücret talep edilmesi gibi çok sayıda kriter incelenecek.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Kurallara uymayan kapatılacak

30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Denetimlerde eksiklik veya aykırılık tespit edilmesi halinde kuruluşa bunların giderilmesi için 30 günü geçmemek üzere süre verilecek. Bu sürede eksikliklerin giderilmemesi halinde yeniden süre tanınabilecek.

Verilen ek sürede de aykırılıkların devam etmesi durumunda kuruluş kapatılacak. Eksikliklerin giderilmesi için verilen süre boyunca ise yeni çocuk kaydı yapılamayacak.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Kurallara uymayan kapatılacak

BAKAN GÖKTAŞ: FİZİKİ VE KURUMSAL STANDARTLAR BELİRLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, gelişme hakkında bilgi verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Kurallara uymayan kapatılacak

Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık.

Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

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