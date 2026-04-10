Kan donduran olay Bursa'da bir kreşte yaşandı. Sabah oğlunu kreşe bırakan anne akşam almaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Minik yavrunun suratı yara bere içindeydi. Gözetmen öğretmen ise olayın odadan ayrıldığı sürede meydana geldiğini öne sürdü. Ailenin ihmâl iddiaları sonrası olay yargıya taşınırken, kamera kaydı tartışması da soruşturmanın merkezine yerleşti.

Olay, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, anne, çocuğunu sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Gün içinde herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, çocuğunu almaya gelen anne darp izlerini fark edince şok yaşadı.

2,5 yaşındaki çocuğa kreşte darp! '2 dakika' savunması şoke etti

AİLEYİ ARAYIP BİLGİ VERMEDİLER

Ailenin iddiasına göre olay sırasında gözetmen öğretmen sınıfta bulunmazken, yaşanan darp olayı kendilerine bildirilmedi. Çocuğun başka bir çocuk tarafından darp edildiği öne sürüldü. Aile, hastaneye giderek darp raporu alırken durumu yetkililere bildirdi.



KAMERA MUAMMASI!

Olayın ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldığı, kamera kayıtlarının incelenmesi için jandarmanın kreşe gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, kreş yönetiminin velilere kamera kaydı tutulmadığını ifade ettiği iddia edildi.



ÖĞRETMEN '2 DAKİKADA OLDU' DEDİ

Kreş yetkilisi ise yaptığı açıklamada, olayın kısa sürede gerçekleştiğini savunarak, "Gözetmen öğretmen kısa süreliğine odadan ayrıldı. Yaklaşık 2 dakika sonra geri döndüğünde iki çocuğun kavga ettiğini gördü ve müdahale etti" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

