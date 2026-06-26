ABD’li bir yetkili, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesinde hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Bir ABD’li yetkili, Axios’a verdiği demeçte, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesinde hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

CENTCOM, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir cevap olarak 26 Haziran'da İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

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