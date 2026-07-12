İzmir’de 2 yıl önce bebeklerini doğum sonrası ‘ölü’ olarak kucaklarına alan aile, yolda bebeklerinin nefes aldığını fark etti. Bebeklerini kısa süre sonra kaybeden aile hem doktora hem de Sağlık Bakanlığı’na tazminat davası açtı. Doktora açılan davada Yargıtay, "Lazarus Fenomeni" hakkında emsal nitelikte bir karara imza attı ve doktoru kusursuz buldu. İşte davanın detayları…

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre; 2024 yılında İzmir’de bir devlet hastanesinde hamileliğinin 24. haftasında olan bir anne, erken doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, durumun kritik olması sebebiyle bebeğe uzun süre kalp-akciğer canlandırması (resüsitasyon) uyguladı.

Yaşayan bebeğe ‘ölüm raporu’ düzenlenmişti! Yargıtay’dan emsal karar!

ÖLÜ BEBEK YOLDA NEFES ALDI

Bebeğin hayati bir belirtisi vermemesi üzerine "Ölüm Raporu" düzenlendi ve aileye teslim edildi. Bebeklerinin cansız bedenini teslim alan aile yolda bebeğin nefes aldığını fark etti. Başka bir götüren bebek, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Yaşayan bebeğe ‘ölüm raporu’ düzenlenmişti! Yargıtay’dan emsal karar!

HEM BAKANLIK HEM DOKTORA DAVA

Aile, Sağlık Bakanlığı aleyhine "hizmet kusuru" gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı ve kazandı, Bakanlık aileye tazminatını ödedi. Bakanlığın ardından aile doktora da bir tazminat davası açtı. Mesleki tüm müdahaleleri eksiksiz ve doğru yaptığını savunan doktor, davayı reddetti.

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ADLİ TIP: BEBEK SINIRDA DOĞDU

Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu, dosya hakkındaki raporunda bebeğin 24 haftalık gibi çok riskli bir sınırda doğduğunu, doktorun tüm tıbbi uygulamalarının doğru olduğunu, vakada tıp literatüründe "Lazarus Fenomeni" adı verilen durumun gerçekleştiğini bildirdi.

Yaşayan bebeğe ‘ölüm raporu’ düzenlenmişti! Yargıtay’dan emsal karar!

Raporun ardından doktor, Ceza Mahkemesinde yargılandığı "taksirle ölüme sebebiyet verme" davasından beraat etti.

Yaşayan bebeğe ‘ölüm raporu’ düzenlenmişti! Yargıtay’dan emsal karar!

SON KARARI YARGITAY VERDİ

Asliye Hukuk Mahkemesi doktoru haklı bulurken, Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf "doktorun ihmali var" diyerek kararı bozdu. Davaya son noktayı Yargıtay koydu.

Yaşayan bebeğe ‘ölüm raporu’ düzenlenmişti! Yargıtay’dan emsal karar!

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin mahkumiyet kararını hatalı bularak, doktorun olayda hiçbir kusurunun bulunmadığını ve hukuken sorumlu tutulamayacağını belirterek kararı bozdu.

LAZARUS FENOMENİ NEDİR?

Kalp masajı ve elektroşok (CPR) uygulamalarının sonuçsuz kalmasıyla hayatını kaybettiği ilan edilen bir hastanın, dışarıdan hiçbir müdahale olmaksızın kendi kendine kalp atışının ve dolaşımının yeniden başlaması (otorezüsitasyon) durumudur.

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