2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar netleşiyor. Norveç elendi mi sorusu gündeme taşınırken çeyrek finalde Norveç'i uzatma dakikalarında 2-1 mağlup eden İngiltere, son dört takım arasına adını yazdırdı. Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Norveç ise çeyrek finalde elenerek Dünya Kupası'na veda etti. İşte Dünya Kupası'nda elenen takımlar ve yarı final eşleşmeleri...

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşan Norveç, uzatmalara giden mücadelede rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Norveç, ilk yarıda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İngiltere, son anlarda bulduğu gollerle geri dönerek yarı finale yükselmeyi başardı. İşte, Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar...

Norveç elendi mi? Dünya Kupası elenen takımlar ve yarı final eşleşmeleri

DÜNYA KUPASI ELENEN TAKIMLAR: NORVEÇ ELENDİ Mİ?

Turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Norveç ise çeyrek finalde elenerek Dünya Kupası macerasını noktaladı. Çeyrek finalde turnuvaya veda eden takımlar Fas, Belçika, Norveç ve İsviçre oldu.

Son dört takım arasına kalan ülkeler ise Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin olarak kesinleşti.



Norveç elendi mi? Dünya Kupası elenen takımlar ve yarı final eşleşmeleri

DÜNYA KUPASI YARI FİNALE KALAN TAKIMLAR

14 Temmuz Salı

Fransa - İspanya (22.00)

15 Temmuz Çarşamba

İngiltere - Arjantin (22.00)

Haberle İlgili Daha Fazlası