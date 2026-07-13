15 Temmuz’da 2 oğlu ve damadını şehit veren 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen, acısının 10 yıldır ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Gülşen “Şehitlerin acıları hiç tükenmiyor, git gide fazla oluyor. Üç tane şehide kim dayanır? 10 yıl oldu, ağlaya ağlaya acılarıyla günler geçiyor” dedi. Eşini kaybeden Menzile Gülşen ise o geceyi “Eşim tankın üstündeyiz, bugün durmayıp da ne zaman duracağız? dedi. Vatan kurtuldu, bayrağımız kurtuldu” diyerek anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde iki oğlu ve bir damadını şehit veren 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen, şehitlerini rahmet ve özlemle andı.

Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen ve Lütfi Gülşen 15 Temmuz hain darbe girişiminde sabaha karşı F-16 savaş uçağından atılan bombanın isabet etmesi sonucu şehit düştü.

15 Temmuz’da 2 oğlu ve damadını şehit verdi! 100 yaşındaki Muzaffer teyzenin acısı 10 yıldır taze: Üç şehide kim dayanır?

“ÜÇ TANE ŞEHİDE KİM DAYANIR?”

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen, 10 yıla rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Damadım Lütfi ve oğlum Hakan'la Mehmet şehit oldu. Şehitlerin acıları hiç tükenmiyor, git gide fazla oluyor. Mehmet ve Hakan gece çalıştıkları için gündüz uyuyorlardı. Uyanırlar diye telefon edemedim. Akşam olduğunda gelinlerim; anne yaraları çok ağır, geliyorlar dedi. Yavrum ağır yarayla gelinir mi dedim. Gelinim anne üçü de ölmüş dedi, o vakit öğrendim şehit olduklarını. 10 yıl oldu, ağlaya ağlaya acılarıyla günler geçiyor. Acılar tükenmiyor, giderek çoğalıyor. Allah bu acıyı kimseye göstermesin. 10 yıl oldu ama sanki bugün olmuş gibi. Üç tane şehide kim dayanır.

15 Temmuz’da 2 oğlu ve damadını şehit verdi! 100 yaşındaki Muzaffer teyzenin acısı 10 yıldır taze: Üç şehide kim dayanır?

“TANKIN ÜSTÜNDEYİZ, ARAMAYIN DEDİLER”

Eşi ve 2 kardeşi şehit olan Menzile Gülşen ise şöyle konuştu:

Eşim ve kardeşlerim 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca Ankara'ya kendi araçlarıyla gidiyorlar. Geç vakitlere kadar onlardan haber alamadık. Sonrasında ulaştığımızda biz tankın üstündeyiz, bizi aramayın dediler. Biz bugün durmayıp da ne zaman duracağız? Gelmeyeceğiz dediler. Sabah oldu yine öğrenemedik. Çocuklarım hastaneleri aradı ama yine öğrenemedik. Eşim ve kardeşlerim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde şehit olmuşlar. Kardeşim Hakan'ın iş arkadaşı bizim şehitleri görmüş öyle öğrendik şehit olduklarını. Vatan kurtuldu, bayrağımız kurtuldu.

15 Temmuz’da 2 oğlu ve damadını şehit verdi! 100 yaşındaki Muzaffer teyzenin acısı 10 yıldır taze: Üç şehide kim dayanır?

“HEPSİNİ O HAİNLER ÇALDI”

Gülşen, “Çocuklarının gelinlik giydiğini göremediler, diploma törenlerini göremediler. Hepsini o hainler çaldılar, Rabbim onları kahrı perişan etsin. Belki bize çok zorluklar yaşattılar ama o gururu da bize yaşattılar” dedi.

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