Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çekerken, "Trabzonspor'a imza attığın için pişman mısın?" sorusuna verdiği içten cevapla da gündem oldu. Zorlu hayat öyküsünü anlatan yıldız futbolcu, bordo-mavili kulübe transferi için "Pişman değilim, minnettarım" dedi.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, daha bordo-mavili formayı giymeden taraftarın gönlünü kazandı. Bordo-mavililerin Benfica'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sağ bek, Yeşil Burun Adaları formasıyla Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans sayesinde Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girdi.

Sidny Lopes Cabral

"ASLA PİŞMAN DEĞİLİM"

Turnuva boyunca istikrarlı futboluyla öne çıkan Cabral'a, Trabzonspor'a transfer olmadan önce daha büyük bir kulübü tercih etmeme konusunda pişmanlık duyup duymadığı soruldu. Bu soruya oldukça içten bir cevap veren Cabral, kariyerinde yaşadığı zorlu günleri hatırlatarak Trabzonspor'a transferinden dolayı yalnızca minnet duyduğunu ifade etti.

Genç futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pişman olmak mı? Asla! Daha sadece üç yıl önce Almanya'nın 5. liginde oynuyordum ve ayda sadece 1.000 euro kazanıyordum. Evimde perdeler yerine çöp poşetleri kullandığım günler oldu. Arkadaşlarım pes etti, ben etmedim. Sonra 3. lige yükseldim, ardından en üst lige çıktım. Türkiye'yi seçtim çünkü burası çok rekabetçi bir lig. Buraya geldiğim için asla pişman olmayacağım. Aksine, bu fırsat için minnettarım ve bu formayı giydiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Sidny Lopes Cabral

ARJANTİN MAÇINDA GÜNDEM OLAN GOL

Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'nda Arjantin'e uzatma dakikalarında 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada attığı golle de turnuvaya damga vuran isimlerden biri oldu.

Ceza sahası yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'i mağlup eden yıldız futbolcunun golü, organizasyonun en dikkat çeken golleri arasında gösterildi.

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