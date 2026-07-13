Audi, kullanıcı eleştirileri doğrultusunda dokunmatik ve dev ekranlı kokpit tasarımından vazgeçiyor. Alman üretici, önümüzdeki iki yılda fiziksel düğmelere, daha sade dijital ekranlara ve premium hissi artıran gerçek metal malzemelere geri dönerek iç mekânda klasik çizgisini yeniden canlandıracak.

Audi, son yıllarda eleştirilerin odağında olan ekran ağırlıklı kokpit tasarımından vazgeçmeye hazırlanıyor.



Alman üretici, önümüzdeki iki yıl içinde daha küçük ekranlara, fiziksel düğmelere, gerçek metal malzemelere ve markanın klasik premium iç mekân anlayışına geri dönecek.

Sürücüler istedi, Audi değiştirdi: Dokunmatik kokpitlere veda!

Audi, otomobillerinde son dönemde benimsediği büyük ekran odaklı ve tamamen dokunmatik kokpit tasarımını yeniden gözden geçiriyor. Şirket yöneticilerinin açıklamalarına göre, gelecek nesil modellerde dijital ekranların boyutu küçülecek, sık kullanılan işlevler için fiziksel düğmeler yeniden kullanılacak ve iç mekânlarda malzeme kalitesi önemli ölçüde artırılacak.

Bu değişimin temel nedenlerinden biri ise kullanıcı geri bildirimleri. Özellikle yeni nesil modellerde kullanılan çok ekranlı kokpit tasarımı, bazı müşteriler tarafından gereğinden fazla dijital bulunurken, fiziksel kumandaların eksikliği de eleştirilmişti. Audi yönetimi, müşterilerin daha sade ve kullanımı kolay iç mekânlar talep ettiğini kabul ediyor.

Sürücüler istedi, Audi değiştirdi: Dokunmatik kokpitlere veda!

TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMIYOR

Yeni tasarım anlayışıyla birlikte Audi dokunmatik ekranları tamamen ortadan kaldırmayacak.



Ancak ekranların daha zarif biçimde konsola entegre edilmesi, gösterge panelinin daha sade bir görünüme kavuşması ve sürücünün sık kullandığı klima, ses sistemi ve temel araç fonksiyonlarının yeniden fiziksel düğmeler ve döner kumandalarla kontrol edilmesi planlanıyor.

Sürücüler istedi, Audi değiştirdi: Dokunmatik kokpitlere veda!

METAL YÜZEYLER DÖNÜYOR

Malzeme kalitesinde de önemli değişiklikler yapılacak.



Şirket, plastik görünümlü yüzeyler yerine gerçek metal detaylar, daha kaliteli kaplamalar ve Audi'nin geçmiş modellerinde öne çıkan yüksek işçilik seviyesini yeniden ön plana çıkarmayı hedefliyor. Böylece markanın premium kimliğinin iç mekânda daha güçlü şekilde hissedilmesi amaçlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası