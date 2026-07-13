Bangkok’ta dün meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanı yangınıyla ilgili soruşturmada dikkat çeken ihmal iddiaları gündeme geldi. MÜŞTERİLER HESAP ÖDEMEDEN KAÇMASIN DİYE KİLİTLEMİŞLER İlk incelemelerde, acil çıkış kapılarından birinin müşterilerin hesap ödemeden ayrılmasını engellemek amacıyla kilitli tutulduğu, diğer çıkış noktalarının ise masa ve kasalarla kapatıldığı iddia edildi.



Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, soruşturma ekiplerinin acil çıkışların engellendiği iddiası üzerinde inceleme başlattığını duyurdu. BİR ÇIKIŞI MASA, BİR ÇIKIŞI KASALAR KAPAMIŞ Mekanda iki yangın çıkışı bulunduğunu ancak yangın sırasında bu noktalara erişimin mümkün olmayabileceğini belirten Vali, çıkışlardan birinin çok sayıda kasayla kapalı olduğunu, diğerinin önünde ise bir masa bulunduğunu söyledi.

TUVALETLERE SIĞINDILAR Yangın sırasında içeride bulunan bazı kişilerin arka bölümlerdeki tuvaletlere sığındığı, hayatını kaybedenlerin önemli bölümünün burada bulunduğu bildirildi. İlk değerlendirmelerde, birçok kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

KLİMA SİSTEMİNDEKİ ELEKTRİK ARIZASINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR Bangkok Afet Azaltma Dairesi tarafından yapılan ön incelemelerde yangının bir klima sistemindeki elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak yangının kesin nedeni henüz açıklanmadı.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yangında 9 erkek ve 18 kadın hayatını kaybederken, 22’si ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Görgü tanıkları, alevlerin hızla yayılması nedeniyle içeride büyük panik yaşandığını aktardı.

BU İLK DEĞİL! Öte yandan bu Tayland'da yaşanan ilk yangın faciası değil... 2022'de ülkenin doğusundaki bir eğlence mekanında çıkan yangında da 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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