Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 13 Temmuz 2026 itibariyle başladı. e-Okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri, temmuz ayının son haftasına kadar devam edecek. Peki, LGS 2026 tercihleri için son gün ne zaman? e-Okul LGS tercihi nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, bugünden itibaren 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden alınacak. e-Okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri, 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Merkezî sınav puanı ile yerleştirme; sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.



Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme olacak.



Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.



LGS 2026 tercihleri başladı! e-Okul LGS başvuru ekranı

E-OKUL LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Adaylar, tercihlerini **e-okul.meb.gov.tr** adresinden elektronik ortamda yapabiliyor.

Tercih sürecinde öğrencilerin ilk olarak **Yerel Yerleştirme** ekranından kayıt alanına göre en fazla 5 okul seçmesi gerekiyor. Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler ise **Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okullar** ekranından en fazla 10 okul tercihinde bulunabiliyor.

İsteyen adaylar ayrıca **Pansiyonlu Okullar** ekranından en fazla 5 okul daha seçerek toplam 20 tercih hakkını kullanabiliyor.

Elektronik ortamda tamamlanan tercihlerin geçerli sayılabilmesi için, tercih işlemlerinin herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gidilerek onaylatılması gerekiyor. Tercihler, e-Okul sistemi üzerinden belirtilen takvim doğrultusunda yapılabilecek.

"ROTA MAARİF" PLATFORMU AÇILDI

Bakanlık, öğrenci ve velilere LGS tercih sürecinde destek olması amacıyla hayata geçirdiği "Rota Maarif" platformunu 10 Temmuz'da erişime açtı.



Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor.



Kullanıcılar; okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara, sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak yapılacak.

Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.



Sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.



Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezÎ sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.



Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

İLK EKRAN YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek.



Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihi yapabilecek.



Yerel yerleştirme tercih ekranındaki yeşil renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu "Kayıt Alanında" yer alan okulları; mavi renk, öğrencinin ikamet adresine göre "Komşu Kayıt Alanında" bulunan okulları; kırmızı renk ise öğrencinin kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında olan okulları gösterecek.





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