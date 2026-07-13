Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, yeni sezon öncesi şampiyonluk mesajı verdi. Kamp çalışmalarından memnun olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Tek hedef şampiyonluk" derken, taraftarlara da son düdüğe kadar mücadele sözü verdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin kamp çalışmalarını değerlendiren deneyimli futbolcu, takımın tek hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgularken, taraftarlara da son düdüğe kadar mücadele sözü verdi.

Geçtiğimiz sezon 27 golle kariyer rekorunu kıran 32 yaşındaki futbolcu, kamp süreci, Teknik Direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yeni sezona ilişkin beklentilerini anlattı.

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

KAMP ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN

Yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini belirten Talisca, sezon öncesi kampının önemine dikkat çekti.

"Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüz, teknik heyetimiz ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha iyi olalım. Bu anlamda kampın önemli olduğunu söyleyebilirim."

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp dönemini kaçırdığını hatırlatan Brezilyalı yıldız, bu kez takımla birlikte çalışabilmenin kendisi adına büyük avantaj olduğunu ifade etti.

"Şu an takımla kamp yapmak aslında benim için çok önemli ve belirleyici bir detay oldu. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum, bu yüzden çok mutluyum."

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Yeni sezon hedefini net sözlerle ortaya koyan Talisca, takım olarak tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

"Şampiyon olmak tek hedef. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Taraftarlarımıza şunun sözünü verebilirim. Oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp, her zaman son düdüğe kadar çok fazla savaşacağız. Onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Bizler bunun için çok çalışıyoruz, takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum."

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

"DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Geçen sezon attığı 27 golle kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşayan deneyimli futbolcu, bu sezon performansını daha da yukarı taşımayı hedeflediğini dile getirdi.

"Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene takımıma saha içinde daha da fazla katkı sağlarım. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim."

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

"BENİ NEREDE OYNATIRSA ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Geçtiğimiz sezon farklı mevkilerde görev aldığını hatırlatan Talisca, forma giydiği pozisyonun kendisi için önemli olmadığını söyledi.

"Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim ama zaten beni bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyor. Şunu herkes biliyorki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sezon 5 farklı pozisyonda oynadım. Ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beni nerede değerlendireceğini en iyi hocamız bilir. Benim nerede oynamamı isterse orada elimden gelenin en iyisini yaparım çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda kendimi rahat hissediyorum çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz."

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

"LİDER OYUNCULAR TAKIMI GÜÇLENDİRİR"

Takım içindeki rekabetin ve lider oyuncuların önemine vurgu yapan Brezilyalı yıldız, bunun uzun maratonda büyük avantaj sağlayacağını ifade etti.

"Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan kulübümüz oluyor. Bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Tüm oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz. Takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman kolaylaştırıyor."

Gol hedefi belirlemediğini de söyleyen Talisca, bireysel istatistiklerden çok takım başarısına odaklandığını belirtti.

"Geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı, bu sezon tek dileğim takımıma daha fazla yardımcı olabilmek."

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

ŞAMPİYONLUK BASKISINI DEĞERLENDİRDİ

Uzun süredir lig şampiyonluğuna ulaşamamanın oluşturduğu baskıyı normal karşıladığını ifade eden Talisca, istikrarın başarı için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

"Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Sonuçta taraftarlarımız şampiyon olmak istiyor. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak istiyoruz ama bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olamayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak. Devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda istikrarın başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

"İSMAİL KARTAL İLE ÇALIŞMAK KOLAY"

Teknik Direktör İsmail Kartal hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Talisca, deneyimli teknik adamın oyun anlayışının Fenerbahçe'ye uygun olduğunu belirtti.

"İsmail Kartal bu camianın çocuğu. Her zaman bu camianın içerisinde olmuş biri. İsmail Kartal, oyun felsefesi olarak hep önde ve yüksek tempoda ofansif oyun oynamak isteyen bir teknik direktör. Zaten Fenerbahçe böyle oynamalı."

Kartal'ın oyuncularla kurduğu iletişimin de önemli olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, şöyle konuştu:

"Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan. Herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyunculara çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Bütün oyuncuların saygı duyduğu bir isim. Aynı saygıyı oyunculara da gösteriyor. Bu anlamda kendisiyle çalışmak kolay."

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

AZİZ YILDIRIM'A ÖVGÜ

Başkan Aziz Yıldırım'ın kamp ziyaretinin takım üzerinde olumlu etki bıraktığını belirten Talisca, deneyimli başkanın camia için önemli bir figür olduğunu söyledi.

"Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Hepimizin her zaman arkasında olduğunu söyledi. Bize destek olacağını söyledi. Bu camia için çok önemli birisi. Zaten bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından mutluyuz."

Anderson Talisca'dan flaş açıklama: Bu ülkedeki herkes beni tanıyor

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI YORUMU

Sözlerinin sonunda Brezilya Milli Takımı'nın son dönemdeki performansını da değerlendiren Anderson Talisca, geleceğe umutla baktığını dile getirdi.

"Brezilya Milli Takımı önemli bir dönemden geçiyor. Zaman zaman hocanın tercihleri eleştirilebilir. Sadece istatistiklere bakılırsa farklı isimler çağrılabilirdi ama teknik direktörlerin farklı taktiksel yönleri değerlendirerek karar verdiğini unutmamamız gerekiyor. Brezilya önemli bir dönemden geçiyor ve önümüzdeki 4 senelik sürede çok daha önemli bir yerde olacağını düşünüyorum."

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