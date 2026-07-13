Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının 2’nci duruşmasında tanık Yalçınay Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıktı. Kalaycıoğlu “Azmettirdiğime dair hiçbir delil yok. Alaattin bu kadar cahil olabilir ama ben vicdansız değilim” derken, Kalaycıoğlu “Çok özür dilerim. Başka söyleyecek sözüm yok” diye konuştu. Mahkeme duruşmayı 7 Ekim'e ertelerken Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi.

Ümraniye'de 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın yeni duruşması görülmeye başlandı. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da yer aldığı 6'sı tutuklu 7 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Kubilay Kaan Kundakçı

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre; duruşma öncesi gergin anlar yaşandı. Kubilay Kaan Kundakcı’nın babası Cemil Kundakcı ile tanık Yalçınay Yıldız arasında duruşma salonu önünde tartışma çıktı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Duruşma salonunda Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu oturdukları yerde el ele tutuşarak bekledi.

“ALEYNA’DA KALLEŞTİR”

Kubilay Kaan Kundakcı’nın annesi Ülker Kundakçı, mahkemede söz aldı:

Olayın anlatıldığı gibi olduğuna inanmıyorum. Herkes farklı anlatıyor. Dışarıdan ateş ediliyor, kimse ‘dur’ demiyor. Aleyna ‘Kubilay kardeşim’ diyordu ama Kubilay vurulduktan sonra arkasına bile bakmadı. Köpeğini merak etti ama Kubilay’ı merak etmedi. Aleyna kalleştir. Alaattin kim de benim çocuğumu öldürüyor?

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu, Alaattin Kadayıfçıoğlundan tek cümlelik savunma

“ALAATTİN CAHİL OLABİLİR BEN VİCDANSIZ DEĞİLİM”

Aleyna Kalaycıoğlu, sanık kürsüsünde söz aldı:

Azmettirdiğime dair hiçbir delil yok. Alaattin bu kadar cahil olabilir ama ben vicdansız değilim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben de bu olayın mağduruyum. Tahliyemi talep ediyorum.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu, Alaattin Kadayıfçıoğlundan tek cümlelik savunma

Alaattin Kadayıfçıoğlu sanık kürsüsünde söz aldı:

Çok özür dilerim. Başka söyleyecek sözüm yok.

Kubilay Kaan Kundakcı’nın babası Cemil Kundakçı’nın “Yalçın'ın ifadesi çok önemli” dediği tanık Yalçınay Yıldız söz aldı:

Aleyna ile stüdyoda buluşacaktık. Bizi stüdyoya Kubilay’ın götürmesini istedik. O sırada Vahap Canbay’ı temizlikçi aradı ve Aleyna’nın hayatında biri olduğunu söyledi. Canbay ağlamaya başladı. Ben de Aleyna’yı arayıp doğru olup olmadığını sordum. Daha sonra telefonu Canbay aldı ve ağladı. Ardından Kubilay telefonu alarak, “Abla sizi barıştırmak istiyorum.” dedi. Sonra stüdyoya gittik.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu, Alaattin Kadayıfçıoğlundan tek cümlelik savunma

“YANINDA KİMİN OLDUĞUNU SORDU”

Oradaki bir kadın temizlik olduğunu söyleyerek bizi içeri alamayacağını söyledi. Bu sırada Aleyna ile Canbay’ın ortak köpeği Mokka da oradaydı. Ben de “Gelirler, belki barışırsınız.” dedim. Daha sonra Bertin’i aradım ancak telefon meşgule düştü. Bir süre sonra Aleyna bizi arayarak, “Çok geç geleceğiz.” dedi. Yanında kimin olduğunu sordu. Ben de “Kubilay var.” dedim. “Tamam.” dedi. En son Aleyna beni arayarak, “Şarkımı yükledin mi?” diye sordu. Ben de “Yükledim.” dedim. Ardından “Eve geçiyoruz.” dediler. Biz de beklemeye devam ettik.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik tanık konuştu, Alaattin Kadayıfçıoğlundan tek cümlelik savunma

“MİLLETVEKİLİNİN GELDİĞİNİ SANDIK”

Bir süre sonra çakarlı bir araç geldi. İlk başta bir milletvekilinin geldiğini sandık. Araçtan beyaz tişörtlü bir kişi indi ve aracın camına vurdu. Canbay kapıyı açmak istedi ancak karşı taraftaki kişi kapıyı sert şekilde çekti. Daha sonra o kişinin sağ elinde silah olduğunu gördüm. Karşı taraftaki kişi, “Bir daha sizi görmeyeceğim, s…tirin gidin.” dedi. Ardından silah sesi duydum. Canbay da “Yapma, yapma.” diye bağırıyordu.

Tanık Yalçınay Yıldız, mahkeme başkanının “Olaydan önce o araç yanınızdan geçti mi?” sorusuna “Evet, geçti” cevabını verdi.

“Silah hangi elindeydi?” sorusuna “Sağ elindeydi, sol eliyle Canbay’ın yakasına yapışmıştı” dedi.

Yıldız “Canbay bizi korumak için elini bize doğru kaldırdı, silahı tutmadı” diye konuştu.

ARA KARARI DUYUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların mevcut delil durumu ve dosya kapsamını gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkemede tüm sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi. Tutuksuz yargılanma kararının çıkmasını bekleyen Aleyna Kalaycıoğlu, sinir krizi geçirdi.

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