Haziran sıcakları Avrupa'yı kavurdu! Bir haftada 10 binden fazla ölüm: 58 milyon kişiye 'risk' uyarısı
Avrupa'da haziran ayı sonunda etkili olan rekor sıcak hava dalgası sırasında öngörülenden 10 bin 651 fazla ölüm kayıtlara geçti. Ölümlerin 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Öte yandan ABD'de, batıyı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 58 milyon kişi için sıcak hava uyarısı yapıldı.
- Avrupa ölüm izleme ağı (EuroMOMO) tarafından yayımlanan verilere göre, 22-28 Haziran haftasında Avrupa ülkelerinde beklenen seviyenin 10 bin 651 üzerinde ölüm gerçekleşti.
- Bu ölümlerin 9 binden fazlası 65 yaş ve üzerindeki kişileri oluşturdu.
- Ölüm oranlarındaki hızlı artışın başlıca nedeni aşırı sıcaklar olarak belirtildi.
- Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası, birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıktı.
- Batı Avrupa, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak haziran ayını yaşadı.
- Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede açık hava etkinlikleri iptal edildi, okullar geçici olarak kapatıldı ve hastanelerin acil servislerine sıcak çarpması ve sıvı kaybına bağlı başvurular arttı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen Avrupa ölüm izleme ağı (EuroMOMO), 22-28 Haziran haftasındaki ölüm verilerini yayımladı.
BAŞLICA NEDENİ AŞIRI SICAK
Buna göre, bir haftada söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinde beklenen seviyeden 10 bin 651 fazla ölüm kaydedildi. Bunların 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. Bu dönemde ölüm oranlarındaki hızlı artışın başlıca nedeni aşırı sıcaklar olurken, ölüm sayısını artırabilecek önemli bir salgın yaşanmadı.
ABD'DE 58 MİLYON İÇİN SICAK HAVA UYARISI YAPILDI
ABD'nin batısını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 58 milyon kişi için sıcak hava uyarısı yapıldı. CBS News televizyonunun haberine göre ABD'nin batı kesimlerini etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Buna göre ülkenin batısındaki birçok eyalette 58 milyon kişiye yönelik "sıcak hava uyarısı" yapıldı.
Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, batı bölgelerindeki birçok yerde sıcaklıkların rekor seviyelerde olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, "Aşırı yüksek gündüz sıcaklıkları ve potansiyel olarak rekor seviyedeki gece sıcaklıkları, sınırlı hava değişimi nedeniyle gelecek birkaç gün içinde artan ısı stresine yol açacak." ifadesine yer verildi.
Meteoroloji uzmanları, gece yüksek seyredecek sıcaklıkların vücudun serinlemesini zorlaştırarak ısıya bağlı hastalık riskini artıracağı uyarısında bulundu. Aşırı sıcakların tehdit ettiği eyalet ve şehirlerin arasında Montana, Salt Lake City, Utah, Dakota, Los Angeles, Colorado, Philadelphia, Louisiana, New Orleans ve Missouri yer alıyor.
AVRUPA KAVRULDU! 40 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖRDÜLER
Haziran ayının son günlerinden itibaren Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası, birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa'nın birçok bölgesinde haziran ayının son haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıkmıştı.
Batı Avrupa, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak haziran ayını yaşarken, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar 40 dereceyi aşmıştı.
Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede hayat olumsuz etkilenirken, bazı bölgelerde açık hava etkinlikleri iptal edilmiş, okullar geçici olarak kapatılmıştı.
Sağlık otoriteleri yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için uyarılar yayımlarken, hastanelerin acil servislerine sıcak çarpması ve sıvı kaybına bağlı başvurular artış göstermişti.