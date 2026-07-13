Avrupa'da haziran ayı sonunda etkili olan rekor sıcak hava dalgası sırasında öngörülenden 10 bin 651 fazla ölüm kayıtlara geçti. Ölümlerin 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Öte yandan ABD'de, batıyı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 58 milyon kişi için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen Avrupa ölüm izleme ağı (EuroMOMO), 22-28 Haziran haftasındaki ölüm verilerini yayımladı.

Haziran sıcakları Avrupayı kavurdu! Bir haftada 10 binden fazla ölüm: 58 milyon kişiye risk uyarısı

BAŞLICA NEDENİ AŞIRI SICAK

Buna göre, bir haftada söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinde beklenen seviyeden 10 bin 651 fazla ölüm kaydedildi. Bunların 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. Bu dönemde ölüm oranlarındaki hızlı artışın başlıca nedeni aşırı sıcaklar olurken, ölüm sayısını artırabilecek önemli bir salgın yaşanmadı.

Haziran sıcakları Avrupayı kavurdu! Bir haftada 10 binden fazla ölüm: 58 milyon kişiye risk uyarısı

ABD'DE 58 MİLYON İÇİN SICAK HAVA UYARISI YAPILDI

ABD'nin batısını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 58 milyon kişi için sıcak hava uyarısı yapıldı. CBS News televizyonunun haberine göre ABD'nin batı kesimlerini etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Buna göre ülkenin batısındaki birçok eyalette 58 milyon kişiye yönelik "sıcak hava uyarısı" yapıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, batı bölgelerindeki birçok yerde sıcaklıkların rekor seviyelerde olduğuna işaret edildi.

Haziran sıcakları Avrupayı kavurdu! Bir haftada 10 binden fazla ölüm: 58 milyon kişiye risk uyarısı

Açıklamada, "Aşırı yüksek gündüz sıcaklıkları ve potansiyel olarak rekor seviyedeki gece sıcaklıkları, sınırlı hava değişimi nedeniyle gelecek birkaç gün içinde artan ısı stresine yol açacak." ifadesine yer verildi.

Meteoroloji uzmanları, gece yüksek seyredecek sıcaklıkların vücudun serinlemesini zorlaştırarak ısıya bağlı hastalık riskini artıracağı uyarısında bulundu. Aşırı sıcakların tehdit ettiği eyalet ve şehirlerin arasında Montana, Salt Lake City, Utah, Dakota, Los Angeles, Colorado, Philadelphia, Louisiana, New Orleans ve Missouri yer alıyor.

AVRUPA KAVRULDU! 40 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖRDÜLER

Haziran ayının son günlerinden itibaren Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası, birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa'nın birçok bölgesinde haziran ayının son haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıkmıştı.

Batı Avrupa, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak haziran ayını yaşarken, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar 40 dereceyi aşmıştı.

Haziran sıcakları Avrupayı kavurdu! Bir haftada 10 binden fazla ölüm: 58 milyon kişiye risk uyarısı

Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede hayat olumsuz etkilenirken, bazı bölgelerde açık hava etkinlikleri iptal edilmiş, okullar geçici olarak kapatılmıştı.

Sağlık otoriteleri yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için uyarılar yayımlarken, hastanelerin acil servislerine sıcak çarpması ve sıvı kaybına bağlı başvurular artış göstermişti.

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