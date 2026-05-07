Son günlerde Gümüşhane’nin birçok noktasında görülen ayılar, vatandaşları tedirgin etti. Bir haftadır ayıların dolaştığı Torul ilçesinde bazı evler zarar gördü. İlçedekiler ayılar nedeniyle çocuklarını okula göndermiyor.

Kış uykusundan uyanan ayılar, Gümüşhane’de paniğe neden oldu. Önce yaylalarda görülen ayılar, bu hafta köylerde görülmeye başladı. Özellikle gündüz saatlerinde çevrede görülen ayılar, vatandaşları tedirgin etti. Yerleşim alanlarına inen ayılar, Gümüşhane'nin birçok noktasında görüldü.

VATANDAŞLAR PANİK HALİNDE

Ayılar özellikle Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde evlere zarar verirken, Kale köyünde ise yaklaşık bir haftadır köy çevresinde dolaştığı belirtilen genç bir ayının okul çevresini mesken tutması paniğe neden oldu.

Bir ilçe diken üstünde! Sokak sokak geziyor, ayılar 1 haftadır mesken tuttu... Çocuklar okula gidemiyor

“OKULUN ETRAFINDA GEZİYOR”

Vatandaşlar yetkililerin ayıları yerleşim alanından uzaklaştırılmasını talep ederken, Kale Köyü muhtar azası Zeynep Ünaldı, şöyle konuştu:

Genç bir ayı bir haftadır köyümüzde kendi haline dolaşıyor. Vatandaşlar muhtarlığımıza bildirdi. Ben ayrıca burada okulda da görev yapıyorum. Okulun etrafında da gezdiğini fark ettik. Öğrenciler için de tehlike arz ediyor. Biz bunu yetkililere bildirdik, doğal ortamına bırakmayı planladık. Şu an hala köyde okulun çevresinde dolaşıyor. Annesinin olmadığını düşünüyoruz. Şu an tek başına kalmış, bilinçsiz bir şekilde köy içerisinde geziyor.

Bir ilçe diken üstünde! Sokak sokak geziyor, ayılar 1 haftadır mesken tuttu... Çocuklar okula gidemiyor

“ÇOCUKLARIMIZI BAHÇEYE SALMIYORUZ”

Çocuklarını korktukları için okula gönderemediklerini ifade eden Ünaldı “Çocuklarımızı koruyoruz, bahçeye salmıyoruz ayıyla karşılaşırlar diye. Çocuklara zarar verme ihtimali çok yüksek" dedi.

Bir ilçe diken üstünde! Sokak sokak geziyor, ayılar 1 haftadır mesken tuttu... Çocuklar okula gidemiyor

“BALKONA ÇIKTIM AYIYLA KARŞILAŞTIM”

Kale köyü esnaflarından Mehmet Cemal Yılmaz ise “Son bir haftadır köy sakinleri köyde ayının dolandığını söylüyorlardı. Biz köy halkı olarak gece saatlerinde bağa bahçeye gelmelerine alışığız ancak gündüz saatlerinde özellikle dün öğle saatlerinde ben eve gidip balkona çıktığımda ayıyla karşı karşıya kaldım. Çocuklara ve kadınlara zarar verebileceğini düşünüyoruz. Gündüz vakitlerinde ayıların köye geldiğini hiç görmemiştik. Benim evimin balkonuna kadar gelmişse her an her yerde çıkabilir" diyerek tedirgin olduğunu söyledi.

Bir ilçe diken üstünde! Sokak sokak geziyor, ayılar 1 haftadır mesken tuttu... Çocuklar okula gidemiyor

Haberle İlgili Daha Fazlası