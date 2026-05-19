Anadolu Ajansı
Peru'da 5,9'luk deprem! Geniş alanda hissedildi
Peru’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel yetkililer, sarsıntının geniş bir bölgede hissedildiğini ancak ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Özetle DinlePeru'da 5,9'luk deprem! Geniş alanda hissedildi
Kaydet
Dünya az önce
Peru'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Pampa de Tate kentinin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusunda, 62 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Sarsıntı başkent Lima dahil ülkenin birçok bölgesinde hissedildi.
- Peru Jeofizik Enstitüsü yetkilileri, sarsıntının Pasifik kıyısındaki merkez bölgelerden And Dağları'na ve güneydeki Arequipa bölgesine kadar geniş bir alanda etkili olduğunu belirtti.
- İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
- Bölgede olası artçı sarsıntılara karşı incelemeler sürdürülüyor.
0:00 0:00
1x
Güney Amerika ülkesi Peru’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Pampa de Tate kentinin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
62 kilometre derinlikte gerçekleşemn depremin, başkent Lima’nın yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde hissedildiği ifade edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Muğla depremi sonrası korkutan uyarı! Prof. Dr. Osman Bektaş konum verdi: Gerilme sürüyor
Peru Jeofizik Enstitüsü yetkilileri, sarsıntının Pasifik kıyısındaki merkez bölgelerden And Dağları’na ve güneydeki Arequipa bölgesine kadar geniş bir alanda etkili olduğunu belirtti.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Bölgede olası artçı sarsıntılara karşı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR