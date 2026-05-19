Peru’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel yetkililer, sarsıntının geniş bir bölgede hissedildiğini ancak ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Peru’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Pampa de Tate kentinin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

62 kilometre derinlikte gerçekleşemn depremin, başkent Lima’nın yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde hissedildiği ifade edildi.

Peru Jeofizik Enstitüsü yetkilileri, sarsıntının Pasifik kıyısındaki merkez bölgelerden And Dağları’na ve güneydeki Arequipa bölgesine kadar geniş bir alanda etkili olduğunu belirtti.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Bölgede olası artçı sarsıntılara karşı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası