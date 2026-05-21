Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği öğrenilirken, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan 57 yaşındaki sanatçı, konser sonrası Ankara’ya hareket ettiği sırada fenalaştı. AFAD yetkilileriyle yapılacak toplantıya katılmak üzere yola çıkan Levent’in rahatsızlanması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtildi.

MİDE KANAMASI GEÇİRDİ

Haluk Levent’in, Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Doktorlar tarafından yapılan ilk kontrollerde mide kanaması geçirdiği belirlenen sanatçının yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Mide kanaması geçiren Haluk Levent'ten haber var: Beklenen açıklama geldi

AHBAP’TAN HALUK LEVENT İÇİN AÇIKLAMA

Levent’in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, genel başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği’nden de konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”



