Kanal D’nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar için sezon finali tarihi netleşti. Reytinglerde zirvede yer alan yapımın ekranlara kısa süreli ara vereceğinin açıklanmasının ardından izleyiciler yeni bölüm gelişmelerini araştırmaya başladı. Peki, Güller ve Günahlar sezon finali ne zaman, finalde neler olacak?

Başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar, yayınlandığı ilk günden bu yana hem hikayesi hem de reyting performansıyla dikkat çekiyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin sezon finali tarihinin öne çekildiği öğrenildi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin sezon final tarihi değişti. Daha önce 20 Haziran 2026 olarak planlanan sezon arası tarihi, alınan yeni kararla birlikte 13 Haziran 2026’ya çekildi. Böylece dizinin sezon finali beklenenden bir hafta önce ekranlara gelecek.

Deniz Can Çelik’in yönetmen koltuğunda oturduğu, NGM imzalı yapımın yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor. Cumartesi akşamlarının en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Güller ve Günahlar, özellikle dramatik hikayesi ve karakter dönüşümleriyle sezon boyunca gündemde kalmayı başardı. Yapımın yaz arasının ardından yeni sezon bölümleriyle yeniden ekranlara dönmesi planlanıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan son bölümünde Kader’in velayet davasını Zeynep kazandı. Ancak kararı kabul etmeyen Berrak’ın Kader'i kaçırması, bölümde tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı. Yaşanan kovalamaca sonrası meydana gelen kaza, ekran başındaki izleyicilere gerilim dolu anlar yaşattı.

Öte yandan Serhat ve Cihan arasındaki gerilim de iyice büyüdü. Cihan’ın magazin basınına yaptığı ifşalar sonrası Serhat zor durumda kaldı. Bölümün finalinde Azra’nın bulunduğu evde çıkan yangın ise hikayenin seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu.

