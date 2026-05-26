Meteoroloji’den bayram öncesi uyarı! Yeni rapor açıklandı, 27 ilde sağanak yolda
Meteoroloji, 27 ili sağanak yağış için uyardı. Bugünkü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı doğu kesimi haricinde mevsim normalleri üzerinde olacak. İşte sağanak uyarısı yapılan iller….
- Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
- Sıcaklık doğuda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
- Meteoroloji, 27 ilde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
- Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- Sakarya, Muğla, Denizli, Hatay, Antalya, Mersin, Adana, Burdur, Çankırı, Ankara, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Siirt için sağanak uyarısı yapıldı.
Kurban Bayramı’na bir gün kala hava durumunun nasıl olacağı merakla beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen hava durumu raporu geldi.
METEOROLOJİ’DEN YENİ RAPOR
Meteoroloji’nin son raporuna göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık doğuda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek.
Hava sıcaklığı bazı illerde artsa da bazı iller için sağanak yağış uyarıları devam etti. Meteoroloji 27 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.
27 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji’nin bugünkü raporunda sağanak uyarısı yaptığı 27 il şöyle;
|Sakarya
|Muğla
|Denizli
|Hatay
|Antalya
|Mersin
|Adana
|Burdur
|Çankırı
|Ankara
|Bolu
|Kastamonu
|Amasya
|Tokat
|Samsun
|Ordu
|Rize
|Artvin
|Trabzon
|Erzurum
|Kars
|Malatya
|Van
|Gaziantep
|Kilis
|Diyarbakır
|Siirt
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.