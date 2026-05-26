Meteoroloji, 27 ili sağanak yağış için uyardı. Bugünkü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı doğu kesimi haricinde mevsim normalleri üzerinde olacak. İşte sağanak uyarısı yapılan iller….

Kurban Bayramı’na bir gün kala hava durumunun nasıl olacağı merakla beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen hava durumu raporu geldi.

METEOROLOJİ’DEN YENİ RAPOR

Meteoroloji’nin son raporuna göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık doğuda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek.

Hava sıcaklığı bazı illerde artsa da bazı iller için sağanak yağış uyarıları devam etti. Meteoroloji 27 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji'den bayram öncesi uyarı! Yeni rapor açıklandı, 27 ilde sağanak yolda

27 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin bugünkü raporunda sağanak uyarısı yaptığı 27 il şöyle;

Sakarya Muğla Denizli Hatay Antalya Mersin Adana Burdur Çankırı Ankara Bolu Kastamonu Amasya Tokat Samsun Ordu Rize Artvin Trabzon Erzurum Kars Malatya Van Gaziantep Kilis Diyarbakır Siirt

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

