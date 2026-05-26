Yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte sebze fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Mayısta bazı ürünlerin fiyatında yarı yarıya ucuzlama gözlemleniyor. Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de sebze fiyatlarındaki çift haneli gerilemelere işaret edilerek, mayısta aylık TÜFE’nin %1,55 seviyesinde gerçekleşebileceği beklentisi paylaşıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da mart ayında başlayan kaos ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, petrol fiyatlarını da yukarı taşıyarak enflasyonu yükseltmişti. Martta %1,94 olan aylık TÜFE, nisanda %4,18 olarak gerçekleşmişti.

Mayısta da Orta Doğu’da belirsizlik devam etse de anlaşma iyimserliği, petrol fiyatlarında daha fazla yükselişin önüne geçti. Nisandan mayısa enerji enflasyonu daha ılımlı seyretti.

Öte yandan yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte özellikle sebze fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Mayısta bazı ürünlerin fiyatında yarı yarıya gerileme gözlemleniyor.

FİYATI EN ÇOK UCUZLAYAN 15 ÜRÜN

Web TÜFE verilerine göre mayısta en fazla ucuzlayan ürünler şöyle:

Ürün/Hizmet Değişim Oranı Çarliston Biber %-62,85 Sivri Biber %-59,04 Dolmalık Biber %-45,85 Patlıcan %-33,53 Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti %-26,76 Salatalık %-21,49 Kabak %-21,04 Pırasa %-16,29 Kırmızı Turp %-16,29 Kırmızı Lahana %-16,29 Karnabahar %-16,29 Ispanak %-16,29 Beyaz Lahana %-16,29 Nane %-11,02 Domates %-10,16

MAYISTA ENFLASYON KAÇ GELECEK?

Petroldeki yüksek seyre karşılık gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler, mayıs TÜFE için iyimser beklentileri de öne çıkardı. Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Bizim beklentimiz, mayısta TÜFE’nin aylık %1,55 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Bu da yıllık enflasyonun yaklaşık %32,4 seviyesinde yatay seyredebileceğine işaret ediyor” tahminine yer verildi.

SEBZEDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLACAK

Enerji enflasyonunun, benzin ve motorin fiyatlarındaki bir miktar geri çekilmeyle birlikte mayıs ayında hafif de olsa negatif gerçekleşebileceğine dikkat çekilen raporda, “Nisan ayında %3,7 olarak gerçekleşen gıda enflasyonunun ise belirgin şekilde yavaşlamasını bekliyoruz. Sebze fiyatlarındaki çift haneli geri çekilme sayesinde, manşet gıda enflasyonunu %-0,6 civarında öngörüyoruz” denildi.

YIL SONU TÜFE TAHMİNİ

Devam eden kur istikrarı sayesinde dayanıklı ve dayanıksız temel mal enflasyonunun sınırlı kalarak %1’in bir miktar üzerinde gerçekleşebileceğini de bekleyen Gedik Yatırım; yüksek emtia fiyatları sebebiyle yıl sonunda TÜFE’nin %30’a yakınlaşabileceği yorumunu da paylaştı.

