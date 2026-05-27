Gazeteci Hacı Yakışıklı, CHP’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni süreçte parti içinde yeniden yapılanmaya gidebileceğini ve elinde bir listeyle hareket edebileceğini öne sürdü. Yakışıklı, Kılıçdaroğlu’nun özellikle “yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları” ile ilgili bildiklerini kamuoyu ile paylaşabileceğini ve bu süreçte parti içinde kapsamlı bir değişim yaşanabileceğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerle bayramlaşmasında yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Türkiye Gazetesi YouTube kanalında Gülcan Ayboğan'a konuşan Gazeteci Hacı Yakışıklı CHP’de yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hacı Yakışıklı’nın konuşmasında öne çıkan satırbaşları;

"ŞU ANDA 2020’NİN CHP’SİNE DÖNÜLDÜ"

"Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nde 38. Olağan Kurultay dediğimiz 4-5 Kasım 2023’teki kurultayın yok sayıldığını biliyoruz. Dolayısıyla 3 sene önceki kurultaya dönülmüş oldu. Yani 2020’nin CHP’sine dönüldü. Kemal Kılıçdaroğlu 2020 yılındaki Parti Meclisi’nde kimler varsa, 57 kişilik bir liste vardı orada, yine o isimlerle Parti Meclisi’ni oluşturmuş olacak. Eskinin izleri, son 2,5 yılın ve özellikle 2023 kurultayının izleri devam edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında aslında çok da mesafeli bir durum olmadığını, Özgür Özel’le bir probleminin bulunmadığını biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun problemi açıkça söylemek gerekirse, CHP’ye genel başkan seçilmiş bir kişinin üzerinde bir başkasının vesayetinin bulunmasıdır. Zaten bütün bu sürecin sıkıntısı da bu.

Özgür Özel genel başkan sıfatıyla hareket ederken biz onu hep Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde gördük. Hep bir belediye başkanının gölgesinde ve vesayetinde gördük. Sürekli Silivri’ye giden, sürekli onun için mitingler yapan bir genel başkan gördük. Bu sebeple Özgür Özel kamuoyunda bilindiği şekliyle özgürleşemedi. Bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu aslında yeni bir sayfa açıyor.

İHRAÇ LİSTESİ VE YENİ DÖNEM

Elinde ihraç listesi olduğunu biliyoruz. Eğer beraber yol yürümek isterlerse, parti politikasını belirlemek isterlerse Özgür Özel’e de, yakınındaki ekibe de çok ağır sözler söylememiş olanlar hariç yoluna devam eder Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla anılanlarla devam etmeyeceğini çok iyi biliyoruz.

Gazeteci Yakışıklı "Partinin yeni yapılanmasında ne tür değişiklikler bekliyorsunuz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi;

"KILIÇDAROĞLU’NUN ELİNDE HAZIR LİSTE VAR"

"Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde hazır bir liste var. Bu listede Veli Ağbaba da var. Çünkü Veli Ağbaba 37. kurultayda Parti Meclisi'ndeydi ama Kılıçdaroğlu buraya Parti Meclisi’nin yanı sıra yedek üyelerden de Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) oluşturacağı aktarılıyor. Parti Meclisi’nin istişare organı, MYK’nın ise kararların alındığı yer olarak geçiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında Bülent Kuşoğlu’nun öne çıkıyor, ayrıca Berhan Şimşek, Mehmet Akif Hamzaçebi ve Faik Öztrak gibi isimlerin de listede yer alması bekleniyor. Kemal bey bu listeden kendisine yakın isimleri seçecek. Tabi Kemal beyin yeni bir kurultaya gitmesi gerekiyor. Onun da cevabını verdi. Eğer Özgür Özel mutlak butlan kararını kabullenseydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisini Kemal bey ile şekillendirebilirdi. Fakat bunu tercih etmedi çünkü Ekrem İmamoğlu 'direnin, merkezi teslim etmeyin' dedi. Biz Kemal beyin elindeki mevcut liste ile devam edeceğini düşünüyoruz. "

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEYİ AÇIKLAYACAK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ki açıklamasında en çok dikkat çeken bölüm ise "Her şeyi halkın önünde anlatacağım" demesiydi. Yakışıklı, konu ile ilgili olarak şunları aktardı;

"Özellikle son 1-2 yıldır sürekli başsavcılıklardan ve başsavcılık kaynaklarından duyduğumuz itirafçılar yoluyla duyduğumuz bu yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük gibi iddiaları ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dinlemeye başlayacağız. Kemal Bey, eğer elinde sağlam bilgiler olmasaydı ki bu 2-2,5 yıllık dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi vardı ve bu ofise gelip giden CHP’liler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisine AK Partililer, MHP’liler gitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisine CHP’liler gitti ve bu yolsuzluk, usulsüzlüklerden dolayı muzdarip olan CHP’liler gitti.

Kemal Bey, önümüzdeki süreçte nasıl Uşak Belediye Başkanı bir itirafta bulunduysa, nasıl Antalya Belediye Başkanı bir itirafta bulunduysa ve partinin mutlak butlan kararıyla yok sayılan genel başkanı Özgür Özel’e ilgili iddialarda bulunduysa, Kemal Bey bugüne kadar hiç duymadığımız iddiaları gündeme getirecektir.

Bence önümüzdeki süreçte esas tartışmamız ne mutlak butlan olacak ne meclis grubu, ne Özgür Özel grup başkanı olacak. Bunları konuşmayacağız. Kemal Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak önümüzdeki seçimlere girer ve o süreye kadar da "CHP’de arınma sürecini başlatmak için geldim" dedi. Pek çok yolsuzluk, usulsüzlükle ilgili bildiklerini yavaş yavaş anlatacak ve Kemal Bey de bunu anlatmanın hevesi de var. Yani bunu söylemek istiyor, anlatmak istiyor. Bunu da kamuoyunun ve özellikle CHP’lilerin, CHP seçmeninin gerçeği bilmesi açısından söylüyor. Bunu bugünkü bayramlaşmasında çok net bir şekilde anladık."

YENİ PARTİ KURULACAK MI?

Hacı Yakışıklı yeni parti söylemlerine ilişkin olarak da şunları dile getirdi;

"Yeni Parti konuşuldu fakat ilk verilen karar yeni partiden ziyade CHP içinde mücadele etmekti. Hatta CHP’nin yönetimini Kemal Kılıçdaroğlu’na vermemekti. Fakat bu olmadı. “Genel merkezi direneceğiz, kesinlikle buradan çıkmayacağız, bayramda da buradan yatacağız” demelerine rağmen çekildiler.

Şimdi meclisteler. Meclisten de ister istemez çekilecekler. Dolayısıyla CHP’de Kemal bey acele etmiyor. Elinde küçük bir ihraç listesi var ama yarın disiplinsizlikler oldukça Özgür Özel miting miting geziyor. Şimdi genel merkezden ve genel başkandan almadan miting yaparsanız parti disiplini hangi parti olursa olsun bu yani bütün partiler için geçerli.

O yüzden önümüzdeki süreç Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir parti kurması yolunda ilerliyor. Ben Özgür Özel’e yakın isimlerle görüştüğümde "eğer kurultaya gidilirse yeni parti kurulmayacak" diyorlardı. Kurultaya da gidilmiyor. Dolayısıyla kurultaya gidilmediğine göre bir yeni parti ihtimali şu anda doğdu.

Ama mutlak butlan kararından sonra Özgür Özel’e yakın vekiller mecliste buluşup da yeni partiyi konuşmadılar. Bunu da söyleyeyim. Yani yeni partiyi konuşmadılar. Fakat önümüzdeki süreç bir yeni partinin doğma ihtimalini güçlendiriyor.

Özgür Özel ve ekibi sonuna kadar nasıl CHP genel merkezinde bir kaos görüntüsü oluştuysa muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bir kaos görüntüsü görebiliriz.

CHP içerisini karıştırdıktan, tabana bunu yayma ihtimalini gördükten sonra belki bir yeni parti hareketine girişebilirler. Ben kesinlikle yeni parti kuracaklarını da düşünüyorum. Ankara’daki hava önümüzdeki süreçte yeni parti havası diyebilirim."

